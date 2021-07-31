السبت 31 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بقيمة 174 مليون دولار للكاميرون

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 174 مليون دولار للكاميرون؛ ضمن برنامج إقراض بـ 689 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، وذلك بحسب وسائل الإعلام الكاميرونية.

وأشار بيان صادر عن المؤسسة الدولية إلى أن المجلس التنفيذى للصندوق وافق على اتفاقيات التسهيلات الائتمانية الموسعة لمدة ثلاث سنوات وآلية التسهيلات الائتمانية الموسعة بقيمة 689 مليون دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي للكاميرون على مدى ثلاث سنوات (2021-2024).

وقال ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي والرئيس بالإنابة لصندوق النقد الدولي إن التمويل بموجب هذه الاتفاقيات من شأنه دعم جهود الحكومة الكاميرونية الرامية إلى تحقيق التعافي السريع بعد وباء كوفيد-19، وتعزيز الاستدامة الخارجية والمالية متوسطة المدى وتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي لتحقيق نمو مستدام وأكثر شمولا وتنوعا، مشيرا إلى أن التنفيذ الفعال والحاسم لإصلاحات فى الكاميرون؛ بما في ذلك زيادة تعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومكافحة الفساد؛ أمر ضروري للمساعدة في تحفيز التمويل الإضافي من المانحين.

وشدد المسئول الدولي على أن الركائز الخمس للبرنامج الجديد تهدف إلى التخفيف من العواقب الصحية والاقتصادية والاجتماعية لوباء كوفيد- 19 مع ضمان الاستدامة الداخلية والخارجية، وتعزيز الحكم الرشيد وتحسين الشفافية ومكافحة الفساد و تسريع الإصلاحات المالية الهيكلية لتحديث إدارات الضرائب والجمارك، وزيادة الإيرادات، وتحسين إدارة المالية العامة، وزيادة كفاءة الاستثمارات وتقليل المخاطر المالية المرتبطة بالمؤسسات العامة وتعزيز إدارة الديون، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتسريع التنويع الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص وجعل القطاع المالي أكثر مرونة.

من جانبه، قال وزير المالية الكاميروني لويس بول موتازي - تعقيبا على موافقة صندوق النقد الدولي - إن القرار، الذي يأتي بعد أقل من شهر من النجاح الذي حققته الكاميرون في أسواق رأس المال الدولية في إطار إصدار سندات دولية جديدة بقيمة 450 مليار فرنك إفريقي تهدف جزئيا إلى إعادة شراء سندات الـ يوروبوند لعام 2015، وهو بلا شك دليل على تشجيع الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة بهدف الظهور الاقتصادي والاجتماعي بحلول عام 2035.

وأضاف أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على الفور على صرف الدفعة الأولى للكاميرون بنحو 96 مليار فرنك إفريقي.

الحكومة الضرائب الفساد صحي صندوق النقد الدولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يفشل الإخوان؟

الأكثر قراءة

الخريطة الكاملة لمراكز استخراج شهادات الحصول على لقاح كورونا

تردد قناة beIN Sports المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والبرازيل فى أولمبياد طوكيو 2020

«الصحة» تبدأ استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاحات كورونا

«الصحة» تُعلن إجراء جديدًا بشأن تطعيم المسافرين للخارج بلقاح كورونا

تفاصيل عرض الدحيل القطرى لضم رمضان صبحى من بيراميدز

«الصحة العالمية» تحذر من تحور كورونا: شديد العدوى ومثير للقلق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «2»

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

ماجد حبته

عودة مُربكة.. وأحلام مرتبكة!

مؤمن المحمدي

تمصير الكورة

بسنت حسن

الإجابة مصر

د. محمد عفيفي

يوليو فى التاريخ

أسماء محفوظ

السوبر وومان

ماجد حبته

إخوان تونس.. نكات وهلاوس

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح»: الأيام المقبلة ستكون حاسمة ولن نتحمل ممارسات الاحتلال الإسرائيلى

إسرائيل تمنح تسهيلات سفر للفلسطينيين عبر معبرى بيت حانون واللنبى

تفاصيل الهجوم على سفينة إسرائيلية قبالة عمان