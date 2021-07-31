«الصحة العالمية» تحذر من تحور كورونا: شديد العدوى ومثير للقلق

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كوفيد-19 قد تغير بشكل أسرع شديد العدوى منذ أن تم الإبلاغ عنه لأول مرة، ولا يزال يتغير.

وشددت على أنه حتى الآن، ظهرت أربعة أنواع مختلفة "مثيرة للقلق"، وسيظهر المزيد طالما استمر الفيروس في الانتشار.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس إن الحالات والوفيات الناتجة عن كوفيد-19 تستمر في الارتفاع في جميع أنحاء العالم، ويرجع ذلك في الغالب إلى متغير دلتا شديد العدوى، والذي انتشر إلى 132 دولة.

وبحسب مركز إعلام المنظمة الدولية، فقد تم الإبلاغ عما يقرب من 4 ملايين حالة في جميع أنحاء العالم الأسبوع الماضي إلى منظمة الصحة العالمية.

وتتوقع الوكالة الأممية أن يتجاوز العدد الإجمالي للحالات 200 مليون حالة في الأسبوعين المقبلين.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن العدوى زادت في كل منطقة من مناطق العالم، بل وصلت زيادة بعضها إلى 80 في المائة في الشهر الماضي، كما ارتفعت الوفيات في أفريقيا بنسبة 80 في المائة خلال نفس الفترة.

وألقى الدكتور "تيدروس" باللوم في ارتفاع الحالات على زيادة الاختلاط الاجتماعي والتنقل، والاستخدام غير المتسق للصحة العامة والتدابير الاجتماعية، والاستخدام غير المنصف للقاح.

وقال إن "المكاسب التي تحققت بشق الأنفس" معرضة للخطر أو ستضيع، وأن النظم الصحية في العديد من البلدان تعاني بشكل متزايد من الإجهاد.

بدوره، قال الدكتور "مايكل راين"، المدير التنفيذي لحالات الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، إنه حتى مع زيادة سرعة الفيروس وتطوره، فإن خطة اللعب لا تتغير، ولكن يجب تنفيذها بشكل أكثر كفاءة، وقال: "متغير دلتا هو تحذير من أن هذا الفيروس يتطور، لكنه أيضا دعوة للعمل قبل ظهور متغيرات أكثر خطورة".

ووفقاً للمركز الإعلامي للمنظمة الدولية، وخلال الشهر الماضي، أعلن مدير منظمة الصحة العالمية عن إنشاء مركز لنقل التكنولوجيا للقاحات mRNA في جنوب أفريقيا كجزء من جهود منظمة الصحة العالمية لتوسيع نطاق إنتاج اللقاحات وتوزيعها في القارة السمراء.

وأوضح د. تيدروس "اتخذنا اليوم خطوة أخرى إلى الأمام، عبر رسالة نوايا تحدد شروط التعاون التي وقعها الشركاء في المركز: منظمة الصحة العالمية؛ مجمع براءات اختراع الأدوية؛ علم الأحياء Afrigen؛ ومعهد الأحياء واللقاحات في جنوب أفريقيا؛ ومجلس البحوث الطبية في جنوب أفريقيا والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأضاف أن هدف منظمة الصحة العالمية يبقى مساعدة كل دولة في تطعيم ما لا يقل عن 10٪ من سكانها بنهاية أيلول/سبتمبر، و40٪ على الأقل بنهاية العام الجاري، و70٪ بحلول منتصف العام المقبل.

وحذر د. تيدروس، قائلا إنه أكثر من نصف البلدان بقليل قد لقحت بالكامل 10٪ من سكانها، وأقل من ربع البلدان لقحت 40٪، و3 دول فقط قامت بتلقيح 70٪.

وذكر رئيس منظمة الصحة العالمية أن التوزيع العالمي للقاحات لا يزال غير عادل، على الرغم من تحذيرات الخبراء و نداءاتهم، وقال إن جميع المناطق لا تزال معرضة للخطر، بما فيها أفريقيا.