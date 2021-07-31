التفتيش العمالي على 973 منشأة في المنوفية خلال يونيو

قال علي حامد الزقم مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، إن المديرية استخرجت خلال شهر يونيو الماضي، 1630 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 973 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 189 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون، أما في مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 437 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر التفتيش عن تحرير 123 محضراً للمنشآت المخالفة.

وقامت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، خلال شهر أبريل الماضي، باستخراج 1973 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 853 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 103 محاضر لمنشآت مخالفة للقانون، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 313 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر التفتيش عن تحرير 152 محضراً للمنشآت المخالفة.

في حين قامت المديرية خلال شهر مارس الماضي، بتعيين 2534 شابًا، من بينهم 36 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلًا عن تسجيل 5780 شابًا باحثًا عن العمل.

واستخرجت المديرية، 2582 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة.

وقامت المديرية خلال مارس أيضا، من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت 22 ألف جنيه لـ9 عمال، منها 6 آلاف جنيه منح مولود لـ3 عمال، و4 منح زواج بمبلغ 12 ألف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه، كما تم صرف رعاية صحية لعامل بمبلغ 2000 جنيه.

كما قامت المديرية بعقد 4 ندوات للتوعية، والتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 405 منشآت لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأسفر التفتيش عن تحرير 299 محضرًا للمنشآت المخالفة.