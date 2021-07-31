شروط التقديم في مبادرة التمويل العقاري 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تتمتع بنسب مشاهدة عالية حتى تصدرت القائمة البحثية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ إعلان البنك عن تفاصيل مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الشروط و البنوك المشاركة في المبادرة والأوراق المطلوبة للتقديم.

شروط التقديم في مبادرة التمويل العقاري 2021

أعلن البنك المركزي منذ عدة أسابيع عن تفاصيل مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل والتي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تهدف إلى تدعيم القدرة الشرائية لتلك الفئات لحصولهم على شقق سكنية تمليك تصلح للإقامة حيث وضع لها عدة شروط هي:

أن يكون الراغب في الاستفادة مصري الجنسية

إلا يكون قد استفاد من قبل هو أو زوجته من مبادرة التمويل العقاري

أن يكون الحد الأقصى للدخل 14 ألاف جنيه للمتزوج و 10 آلاف جنيه للأعزب ( متوسطي الدخل) أو أن يكون الحد الأقصى للمتقدم 4 ألف جنيه للأعزب و 6 ألاف جنيه للمتزوج ( محدودي الدخل)

أن يكون سن المتقدم من أصحاب المعاشات عند سداد آخر أقساط المبادرة لا يتعدى 75 سنة

دفع 20% من إجمالي قيمة الشقة السكنية كمقدم أو 40 % من سعر الشقة لأصحاب المعاشات

الأوراق المطلوبة للتقديم في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل

حدد البنك المركزي المصري الأوراق المطلوبة في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل والتي تتلخص فيما يلي:-

صورة بطاقة الرقم القومي للراغب في الاستفادة

قسيمة الزواج وشهادة ميلاد الأبناء

مستندات التي توضح صافي الدخل الشهري

إيصال سداد مقدم الحجز ومصرفات التسجيل

إيصال المرافق (كهرباء، غاز، مياه) الذي يثبت محل السكن الحالي للمتقدم

تقديم أى مستندات خاصة بمصدر دخل إضافية ( أملاك زراعية، عقارية، أراضي بناء)

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