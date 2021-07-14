كيفية التقديم في مبادرة التمويل العقاري 2021 لمحدودي ومتوسطي الدخل

شهدت محركات البحث الإلكترونية خلال الساعات القليلة الماضية، عمليات بحث كبيرة عن كيفية التقديم في مبادرة التمويل العقاري، وذلك عقب الإعلان رسميا عن بدء التقديم في المبادرة.

اشتراطات التقديم في مبادرة التمويل العقاري 2021

وتنشر "الدستور" لقرائها، طرق التقديم في مبادرة التمويل العقاري، حيث تطرح مكاتب البريد، كراسات الشروط للحصول على شقة في المبادرة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بالاشتراطات التالية:

- يترواح سعر كراسة الشروط ما بين 100 جنيه وحتى 300 جنيه حسب فئه العميل سواء محدود الدخل أو متوسط الدخل.

- يجب الاحتفاظ بإيصال شراء الكراسة وإيصال المصاريف الإدارية والاستعلام، ويشترط أن يقوم الحاجز بشراء الكراسة برقمه القومي.

- يتم استيفاء استمارة الحجز الموجودة في آخر صفحات كراسة الشروط بكافة البيانات المطلوبة.

- تجهيز صور بطاقات الرقم القومى للزوجين أو الأعزب سارية.

- يتم تجهيز شهادات دخل من محاسب قانوني معتمد محدد بها المهنة وصافي الدخل الشهري للحاجز على ألا يقل الدخل الشهري لمحدودي الدخل عن 1500 جنيه ولا يزيد عن 4500 جنيه للأعزب و 6000 جنيه للأسرة.

- يتم تجهيز مفردات المرتب للعاملين بالقطاع العام والخاص على أن تكون شهادات الدخل موجهة لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري بشرط أن تكون شهادات الدخل ومفردات المرتب مؤرخة ومختومة ويتم تجهيز أي أوراق أخرى لأي دخل إضافي كمكافأة الإمتحانات للمعلمين أو بيان الأرباح للقطاع الخاص وهكذا.

- يتم إرفاق شهادات الميلاد للأبناء تحت 16 سنة أو صور بطاقة الرقم القومى للأبناء فوق 16 سنة مع إرفاق قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادات الوفاة مميكنة مع إرفاق إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 شهور بدءاً من وقت التقديم مع تجهيز قيد عائلي مميكن للمتزوجين فقط وغير مطلوب من الأعزب أو المطلقات من السيدات ولكن يطلب من الرجال إن كانت الحالة مطلق.

- يتم تجهيز إيصال شراء الكراسة وإيصال الإستعلام والمصاريف الإدارية.

- يتم تجهيز برنت بالمعاش لأصحاب المعاشات كمستند إثبات الدخل.

- يتم تجهيز بيان النفقة للمطلقات أو إفادة بعدم تقاضي النفقة إن كانت لا تتقاضى نفقات.

- تجهيز خطاب من مالك العقار أو الشقة موضح به الأوراق اللازمة للعقار المراد شرائه "صورة عقد الملكية والرسم الهندسي وإيصالات مرافق وكمان محدد به السعر المطلوب للوحدة السكنية"

- البنك المركزي قام بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.

- سعر الفائدة المحدد 3٪، وتقسيط سعر العقار على 30 سنة بفائدة متناقصة.

- تغطي المبادرة 200 ألف شقة.

- كل مواطن له الحق في الحصول على شقة واحدة من أي مبادرة تخص الدولة أو من وزارة الاسكان.

- المشاركة في المبادرة لا تتطلب سنًا معينًا لكن آخرها 75 سنة.

- سعر الشقة للمستفيد من متوسطي الدخل، مليون و100 ألف جنيه ويتم دفع 15% دفعة وبترتفع لمليون و400 ألف جنيه كحد أقصى، بحيث لا يزيد عن هذا السعر، وبيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

- الحد الأقصى لسعر الشقة في المبادرة 350 ألف جنيه لمحدودى الدخل، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

- يجري البنك استقصاء، لإثبات الدخل للفرد المتقدم.

- شرط أساسي للحصول على التمويل أن تكون الشقة كاملة التشطيب وبها جميع المرافق ولا يشترط أن تكون الوحدة مسجلة فى الشهر العقارى لكن يجب أن تكون قابلة للتسجيل، وأن يكون المبنى مرخصًا.

- كل مواطن له الحق في الحصول على شقة واحدة فقط، وتتضمن الشروط حظر التصرف في العقار لمدة 7 سنوات.

- يمكن التعاقد على شقة تحت الانشاء ولكن المشاركة في المبادرة يتم عند الاستلام كاملة التشطيب.

- حظر بيع الوحدة أو التصرف بها إلا بعد مرور 7 سنوات وسداد المتبقي من ثمن الوحدة.

- القسط الشهري للمستفيد من المبادرة من محدودي الدخل 1127 جنيهًا.

- يبلغ الحد الأقصى لمحدودي الدخل صافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة.

- بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.



البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري 2021

البنوك المشاركة هي، البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك التعمير والإسكان، بنك القاهرة، البنك التجاري الدولي CIB، بنك التنمية الصناعية، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك المصرف المتحد، بنك القطري الوطني الأهلي QNB، بنك بلوم، بنك كريدي أجريكول، البنك العقاري المصري العربي، البنك المصري الخليجي، بنك الاتحاد الوطني، بنك الاستثمار العربي، بنك الشركة المصرفية العربية SAIB، بنك الكويت الوطني، بنك فيصل الإسلامي،بنك التنمية والائتمان الزراعي، بنك قناة السويس، بنك المشرق.

كيفية التقديم في مبادرة التمويل العقاري 2021

يتم تجهيز جميع الأوراق السابق ذكرها وتصويرها أو سحبها سكانر وتحويلها بصيغة pdf في ملف لا يزيد مساحته عن 2 ميجا، ثم الدخول على موقع صندوق التمويل العقاري، وعمل إنشاء حساب بنكي بالرقم القومي ورقم التليفون، ثم يقوم الصندوق بدراسة الطلبات المقدمة.

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