الدبلومات الفنية.. تعرف على موعد نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2021

ينتظر طلاب الدبلومات الفنية موعد ظهور نتيجة الثانوية الصناعية، الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2020/2021، و التي من المقرر أن تعلن خلال الأيام القليلة المقبلة حسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم والفني.

رابط الحصول على نتجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2021

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم الإعلان عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الدبلومات الفنية، ونتيجة الثانوية الصناعية، وذلك برقم الجلوس عبر الموقع الإلكتروني للوزارة و عبر موقع بوابة التعليم الفني، وذلك بعدما تنتهي من عملية التصحيح بشكل كامل، ويتم بعدها اعتمداد النتائج وإعلانها، وذلك من خلال الرابط التالي (من هنا)

الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس وبهذه الخطوات

- يتم دخول الطلاب على اللينك المرفق عندما يتم رفع النتيجة على الموقع الإلكتروني.

-يقوم الطالب بالضغط على الايقونة التي تحمل نتائج امتحانات الدبلومات.

- يكون للطالب باختيار المحافظة التابعة لهم.

- ثم يقوم الطالب بكتابه الرقم الجلوس الخاص به.

-بعدها سوف يظهر على الصفحة النتائج والدرجات الخاصة به.

نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2021

كما كان أعلن محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون التعليم الفني، أن اللجان المختصة بأعمال تصحيح أوراق الامتحانات لطلاب الثانوية الفنية قد انتهت من عملها من تصحيح ومراجعة ورصد درجات الطلاب،وجاري مراجعة درجات الطلاب وتستعد وزارة التعليم الفني الآن نشر نتيجة الدبلومات الفنية 2021.

يهمك أيضًا | رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2021

نتيجة الثانوية الصناعية فى جميع شعب الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2021

وكانت قامت وزارة التربية والتعليم بمراعاة ظروف الطلاب ووضع الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط بعد انتشار فيروس كورونا ، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بتطهير جميع المدارس وجميع اللجان قبل الامتحانات و حرصت على التباعد الاجتماعي بين الطلاب ، كما أعلنت أن 750 ألف طالب وطالبة في التعليم الفني قاموا بأداء الامتحانات وذلك في ظل لجان مراقبة بالكاميرات ووسط الإجراءات الوقائية لحماية الطلاب من انتشار فيروس كورونا، ومن المتوقع ظهور النتيجة في نهاية الشهر الحالي، كما أنه سيتم فتح التقديم للتظلمات على نتيجة الثانوية الصناعية لمدة أسبوعين وذلك في اليوم الثاني من اعلان النتيجة.