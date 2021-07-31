ضبط 1618 سائق بسبب قيادة السيارات بسرعة جنونية خلال 24 ساعة

تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق نجحت الخدمات المرورية في ضبط 1618 سائق سيارة وتحرير مخالفات بتهمة القيادة بسرعة جنونية وتعريض حياة المواطنين للخطر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المخالفين على النيابة كل قضية على حدا.

ضبط 1618 سائق بسبب القيادة بسرعة جنونية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4055) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

ضبط 1618 مخالفة تجاوز السرعة المقررة والقيادة بسرعة جنونية.

(226) مخالفة السير بدون تراخيص.

(42) مخالفة موقف عشوائى.

(26) مخالفة لشروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وفي سياق آخر، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

أسفرت جهود الحملة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 5277 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2107 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 188 مخالفات السير بدون تراخيص، و11 مخالفات الدراجات النارية، و 18 مخالفة موقف عشوائي، و58 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، ويأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية، على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

غرفة عمليات تتابع حركة السيارات أعلى المحاور والميادين

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.