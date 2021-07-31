السبت 31 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

الكرازة

ختام الاجتماع التحضيري الثاني للجنة الأسقفية للشباب

الأنبا توما حبيب
الأنبا توما حبيب

اختتم الأنبا توما حبيب، مسؤول اللجنة الأسقفية للشباب، بمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الاجتماع التحضيري الثاني للجنة، وذلك بالكلية الإكليريكية للأقباط الكاثوليك بالمعادي، بحضور ممثلي اللجان الشبابية من مختلف الكنائس الكاثوليكية.

 تضمن اليوم الختامي صلاة القداس الإلهي الذي ترأسه نيافة المطران وتضمن الاجتماع وضع الرؤية المستقبلية للفترة المقبلة للجنة، وكذلك اتخاذ بعض القرارات والتوصيات، ومنها تنظيم مؤتمر للشباب في الفترة من الثامن والعشرين من سبتمبر المقبل، وحتى الأول من أكتوبر المقبل.

من هو الأنبا توما حبيب؟

اعتمد قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، فى 3 نوفمبر الماضى، قرار انتخاب سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكيّة للمونسنيور توماس حليم حبيب مطرانًا لإيبارشية سوهاج.

يذكر أن المونسنيور توماس حليم حبيب، مواليد سوهاج في 6 يوليو عام 1963، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1985، وعمل بالمحاماة لعامين، وفى عام 1987 التحق بالكلية الإكليريكية بالقاهرة لدراسة الفلسفة واللاهوت، وفى أكتوبر 1989 توجه لدراسة اللاهوت فى الجامعة الأوربانية الحبرية فى روما التابعة لمجمع انتشار الإيمان بالفاتيكان، وسيم كاهنا في عام 27 مارس 1993 على يد غبطة البطريرك الأنبا إسطفانوس الثاني.

وفي عام 1996 تم ترشيحه للدراسة فى الأكاديمية الدبلوماسية للكرسي الرسولي بالفاتيكان، وفي يونيو 1998 قدم رسالة الدكتوراه فى القانون الكنسى وحصل على درجة الامتياز من معهد الدراسات الشرقية بروما، وفى يوليو من نفس العام أنهى دراسته فى الأكاديمية الدبلوماسية.

 وأرسل في أغسطس 1998، في أول بعثة دبلوماسية له فى الهندوراس بأمريكا اللاتينية، وخدم كدبلوماسي في رواندا ثم الكويت وإيران والعراق ولبنان وهولندا والجزائر وسوريا ومالطا.

وفي 25 يونيو 2000 منحة قداسة البابا، درجة مونسنيور، وهو أول كاهن كاثوليكى يلتحق بالسلك الدبلوماسى للكرسي البابوي بالفاتيكان، وهو يجيد العديد من اللغات منها الإنجليزية والإيطالية والإسبانية والفرنسية.

الانبا توما حبيب اللجنة الأسقفية للشباب بمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر بالكلية الإكليريكية للأقباط الكنائس الكاثوليكية

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