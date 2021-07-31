السبت 31 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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حوادث

حبس طالب ذبح صديقه بـ«مطواة» فى الشارع بمنشأة ناصر

حبس
حبس

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم السبت، حبس طالب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بذبح زميله بـ«مطواة» في الشارع بمنطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، بسبب خلافات بينهما، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل ذبح طالب في منشأة ناصر

كانت النيابة قررت تشريح جثة طالب قتله زميله بسبب خلافات بينهما حول الحديث عنه بسوء في غيابه، وإعداد تقرير حول سبب الواقعة وملابساتها، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كانت تمكنت مباحث القاهرة، من القبض على طالب متهم بذبح صديقه بسبب الحديث عنه في غيابه بـ«مطواة»، في منطقة منشأة ناصر.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا من الأهالي بمقتل طالب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة طالب يدعى «هـ.ع»، 15 عامًا، مصاب بجرح ذبحي بالرقبة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه، طالب 16 عامًا، وأضافت التحريات أن مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه قام خلالها المتهم بذبح المجني عليه أمام المارة وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث منشأة ناصر من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وقررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

حبس منشأة ناصر مشاجرة طالب تشريح خلافات القاهرة

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