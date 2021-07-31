وزير قطاع الأعمال: عرض خطة تطوير «مصر للألومنيوم» على الرئيس لاعتمادها رسميا

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أنه سيتم عرض خطة تطوير مصر الألومنيوم على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتمادها رسميا.

وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أنه سيتم عرض نتيجة واقتراحات دراسة الجدوى المنفذة بواسطة شركة “بيكتل” الأمريكية على دولة رئيس الجمهورية قريبا جدا لاتخاذ القرار النهائي.

وأوضح الوزير أنه سيتم إنشاء مصنع لجنوط السيارات في إطار زيادة المكون المحلي لتصنيع السيارات في مصر .

وأشار الوزير إلي أنه من المستهدف تصدير جزء من منتجات مصنع الجنوط للخارج.

وأكد الوزير أن شركة مصر للألومنيوم كانت من الشركات الرابحة، إلا أن تعرض سعر المعدن في البورصة العالمية للتراجع أدى إلى انخفاض في سعرها.

وأوضح الوزير، أنه مع ارتفاع السعر في البورصة العالمية عادت الشركة لتحقيق الأرباح.

واجتمع المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وبحضور دكتور سعد الراجحي رئيس مجلس إدارة الشركة مع شركة “بيكتل” الأمريكية (استشاري مشروع الخط السابع) وشركة الإمارات العالمية للألومنيوم (EGA)، وبحضور المهندس محمود سالم- العضو المنتدب التنفيذي للشركة، وبعض أعضاء اللجنة العليا للمشروع بشركة مصر للألومنيوم.

شهد الاجتماع عرض مستجدات دراسة الجدوى البنكية لمشروع الخط السابع التي قاربت على الانتهاء، كذلك قام مدير المشروع بشركة بيكتل بعرض مؤشرات دراسة الجدوى للمشروع والجدول الزمني لتنفيذ المشروع.

وقام نائب الرئيس التنفيذي لشركة EGA بعرض وشرح معالم التكنولوجيا المقرر استخدامها في عنابر استخلاص الألومنيوم بالخط السابع الجديد، والتي تعتبر من أحدث التكنولوجيا العالمية من حيث استهلاك الطاقة والإنتاجية واشتراطات البيئة والسلامة والصحة المهنية.

وبدأت اجتماعات موسعة على مستوى القيادات السياسية والتنفيذية بالدولة لدفع عملية بدء تطوير شركة مصر للألومنيوم لاستعادة دورها الريادي وبدء حقبة جديدة تضع الشركة في مصاف المصاهر العالمية.