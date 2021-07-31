الصحة العالمية تتوقع تجاوز إصابات كورونا الـ200 مليون خلال الأسبوعين المقبلين

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الإصابات بكورونا في ارتفاع مستمر حيث أبلغت بنحو 4 ملايين إصابة الأسبوع الماضي، وتوقعت أن يتجاوز عدد الإصابات بالعالم 200 مليون حالة الأسبوعين المقبلين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تادروس أدهانوم في مؤتمر صحفي أن خمسة من أقاليم منظمة الصحة شهدت ارتفاعا في عدد الحالات بنسبة 80%، أو تضاعفت خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وأضاف أن الحالات في أفريقيا ارتفعت بنفس النسبة في نفس الفترة بسبب متحور "دلتا" سريع الانتشار، الذي تم اكتشافه على الأقل في 132 دولة حول العالم حتى الآن.

وأشار إلى أن معدلات الاختبار للفيروس في البلدان منخفضة الدخل لم تتجاوز 2% مما عليه في البلدان المتقدمة، وأنه حتى اللحظة فإن نصف بلدان العالم تمكنت من تلقيح 10% من سكانها في حين أن أقل من الربع لقحوا حوالي 40% من السكان، في حين ثلاثة بلدان فقط تمكنت من تلقيح 70% من السكان.

وحذر تادروس من أن العالم سيكون بعيدا عن تحقيق الهدف الذي كانت منظمة الصحة قد أعلنت عنه بتلقيح 10% من سكان كل بلد بحلول نهاية سبتمبر المقبل، و40% في نهاية العام، و70% بحلول منتصف العام القادم، مشيرا إلى أن أكثر من 70% من الدول الأفريقية لن تتمكن من تلقيح 10% من سكانها بنهاية سبتمبر المقبل.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.