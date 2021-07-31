عرض فيلمى «فريدا» و«جيش الإمبراطور يسير عاريا» فى جزويت القاهرة والإسكندرية

يُنظم نادي سينما جمعية النهضة الثقافية والعلمية ــ جزويت الإسكندرية٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ عرض للفيلم التسجيلي "The emperor's naked army marches on" أو "جيش الإمبراطور العاري يسير"٬ والفيلم من إنتاج عام 1987 ومن إخراج٬ المخرج الياباني كازوا هارا٬ وتبلغ مدة عرض الفيلم حوالي ساعتين٬ مع التشديد علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

يوثق الفيلم ويرصد قسوة الإمبراطور الياباني "أوكوزاكي"، كيف أنه حمل قائد جيشه "شووا" المسؤولية عن كل معاناة الحرب، وأثناء احتجاجاته، وصف الشرطة بأنها "روبوتات"، وإنه يتعقب بشق الأنفس الجنود والضباط السابقين، ويقنعهم بإخباره عن الوفيات، وغالبًا ما يسيء إليهم لفظيًا وأحيانًا جسديًا أثناء العملية ويتسبب في نزيف أحدهم، وفي مرحلة ما يذكر أوكوزاكي أن "العنف هو موطن قوتي"، الأشخاص الذين تحدث معهم ليعطوا روايات مختلفة عما حدث قبل 40 عامًا تقريبًا، حيث قال البعض إن القتلى قد أُعدموا بسبب الفرار من الخدمة بعد انتهاء الحرب بالفعل، بينما ذكر آخرون أنهم أطلقوا النار عليهم بسبب تفكيك السكان الأصليين في غينيا الجديدة.

وبحسب مخرج الفيلم: في نهاية الحرب، حُشِرَت الحامية اليابانية في غينيا الجديدة في منطقة صغيرة وانقطعت بالكامل تقريبًا عن الإمدادات الغذائية، مما أدى إلى المجاعة ووفقًا لبعض الذين تمت مقابلتهم، أيضًا إلى أكل لحوم البشر.

ووفقًا لهم، كان يُطلق على السكان الأصليين تعبيرًا ملطفًا "الخنازير السوداء" بينما كان جنود الحلفاء "خنازير بيضاء" - على الرغم من أن أحد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم قال إن هناك حظرًا على أكل "الخنازير البيضاء". صرحت شقيقة أحد الذين تم إعدامهم في وقت ما عن اعتقادها بأن الاثنين ــ الجنديان من الرتبة المنخفضة ــ قُتلا حتى يكون لدى الضباط ما يأكلونه.

أثناء التحقيق مع أوكوزاكي، قيل إن قبطانًا يُدعى "كوشيميزو" أصدر أمرًا بتنفيذ إعدام الزوج، كما ذكر اثنان من الذين تمت مقابلتهم أنه قضى عليهم شخصيًا بمسدسه بعد أن فشلت فرقة الإعدام في قتلهم على الفور، شيء ما القبطان ينفي.

يكتشف أوكوزاكي أيضًا أن هناك حالة وفاة أخرى مشبوهة في وحدته ويبحث عن رقيب سابق هو الناجي الوحيد من فوجه. بعد الكثير من الإقناع والمشاجرة الجسدية، أخبره الرقيب أنه قتل بنفسه جنديًا زميلًا كان يسرق الطعام وأن الجثة تم أكلها بعد ذلك. ويذكر أيضًا أن السكان الأصليين لم يتم تفكيكهم لأنهم كانوا سريعًا جدًا في الإمساك بهم. بدلاً من ذلك، تم وضع علامة على الجنود اليابانيين للموت وأكل لحوم البشر "غير الأخلاقيين والأنانيين" أولاً. يقول الرقيب إنه نجا فقط لأنه استطاع أن يجعل نفسه مفيدًا كمرشد في الغابة، على سبيل المثال العثور على مياه عذبة للجنود الآخرين.

ــ الفيلم الروائي الطويل بجزويت القاهرة Frida

في سياق متصل ينظم نادى سينما جمعية النهضة الثقافية والعلمية ــ جزويت القاهرة بالفجالة٬ في السادسة من مساء اليوم أيضًا٬ عرض الفيلم الأمريكى الطويل "Frida" أو "فريدا"٬ للمخرجة جوليا تايمور إنتاج عام 2002 وتبلغ مدة عرضه 123 دقيقة.

الفيلم من بطولة سلمى حايك وألفريدو مولينا وحصل الفيلم على أوسكار أفضل موسيقى وأفضل مكياج.

يتناول فيلم "فريدا" السيرة ذاتية للفنانة التشكيلية فريدا كاهلو٬ كما يرصد أهم المحطات خلال مسيرتها الفنية والمصاعب والآلام التي تعرضت لها٬ وكيف ساندها زوجها حتى آخر لحظات عمرها٬ حتى أنه يحملها في سريرها إلى معرضها الأخير٬ وهو الماستر سين الفيلم.