إسبانيا: تطعيم أكبر نسبة من السكان بين دول العالم ضد كورونا

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن بلاده قامت بتلقيح أكبر نسبة من السكان بين أكبر 50 دولة في العالم ضد فيروس كورونا (كوفيد 19)، متفوقة بذلك على المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، "فزنا بميدالية ذهبية في التطعيم".



وأ ضاف سانشيز- وفق ما نقلته صحيفة (إل باييس) الإسبانية: "نحن على وشك التغلب على دورة في تاريخنا أثرت في حياتنا إلى الأبد، لقد أضر الوباء بشكل خطير حياة الجميع تقريبًا، و لن ننسى ما حدث ولا كيف تغلبنا عليه، الآن هناك فرصة سانحة لجني ثمار جهودنا وفتح مرحلة التعافي على جميع المستويات".



ووفقًا لآخر الإحصائيات، تم تطعيم 55.7% من السكان في إسبانيا بشكل كامل، أي ما يعادل 26.4 مليون شخص، وتطعيم 31.3 مليون شخص بجرعة واحدة على الأقل من لقاح (كوفيد.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، و الهند، و البرازيل، والمملكة المتحدة، و تركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

و تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

و قالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

و تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

و يبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.