العناية الإلهية تُنقذ المحلة الكبرى من كارثة عقب إشتعال النيران بمحطة بنزين

تمكن العاملين بإحدي محطات الوقود بالمحلة الكبرى، من إخماد النيران التي انتشرت بسرعة كبيرة داخل المحطة عقب إشتعالها، لتُنقذ العناية الإلهية مدينة المحلة الكبرى بأكملها من كارثة محققة بعدما اشتعلت النيران في "توك توك" داخل محطة تموين سيارات بجوار قسم ثان المحلة، بسبب ماس كهربائي بـ"التوك توك"، وتم السيطرة على النيران.



تلقى اللواء أسامة شلبي مدير أمن الغربية إخطارا من قسم ثان المحلة بنشوب حريق في "توك توك" داخل محطة تموين سيارات بجوار قسم ثان المحلة، بسبب ماس كهربائي، وتمكن العاملين بالمحطة من إخماد النيران والسيطرة عليها، وتم إبلاغ شرطة النجدة وتحرير محضر بالواقعة وجار العرض علي النيابة العامة.

وفي وقت سابق، شهدت قرية خرسيت التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، نشوب حريق هائل داخل مخزن للأدوات الكهربائية، تلقى مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق هائل داخل مخزن "ثلاجات" بقرية خرسيت التابعة لمركز طنطا.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وتم قطع التيار الكهربائي عن المنطقة، تم تحرير بمحضر الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.