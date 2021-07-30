تفحم «توك توك» أمام محطة وقود فى المحلة

شهدت منطقة الشون، التابعة لقسم ثان بمدينة المحلة الكبرى، اندلاع حريق في أحد التكاتك، أمام محطة وقود "بنزينة"، مما أدى إلى تفحم التوك توك، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقي اللواء أسامة شلبى مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق داخل توك توك، في منطقة الشون.

انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتمكنت قوات الحماية المدنية، بمساعدة الأهالي، من إخماد النيران، وتبين من المعاينة الأولية، تفحم التوك توك، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، ومن المرجح أن سبب الحريق هو نتيجة ماس كهربائى، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.