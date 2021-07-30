السبت 31 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفحم «توك توك» أمام محطة وقود فى المحلة

تفحم «توك توك
تفحم «توك توك

شهدت منطقة الشون، التابعة لقسم ثان بمدينة المحلة الكبرى، اندلاع حريق في أحد التكاتك، أمام محطة وقود "بنزينة"، مما أدى إلى تفحم التوك توك، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقي اللواء أسامة شلبى مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق داخل توك توك، في منطقة الشون.

انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتمكنت قوات الحماية المدنية، بمساعدة الأهالي، من إخماد النيران، وتبين من المعاينة الأولية، تفحم التوك توك، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، ومن المرجح أن سبب الحريق هو نتيجة ماس كهربائى، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.

-تفحم هوك إمام محطة وقود بميدان الشون بالمحلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يفشل الإخوان؟

الأكثر قراءة

تفاصيل عرض الدحيل القطرى لضم رمضان صبحى من بيراميدز

وزير التعليم يكشف حقيقة انفجار جهاز تصحيح امتحانات الثانوية

الباز يكشف عن انفراجة فى ملف سد النهضة

«الصحة» تُعلن إجراء جديدًا بشأن تطعيم المسافرين للخارج بلقاح كورونا

تتخطى 40 درجة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«الصحة» تبدأ إدراج مراكز السفر بالموقع الإلكترونى للحصول على لقاح كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «2»

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

ماجد حبته

عودة مُربكة.. وأحلام مرتبكة!

مؤمن المحمدي

تمصير الكورة

بسنت حسن

الإجابة مصر

د. محمد عفيفي

يوليو فى التاريخ

أسماء محفوظ

السوبر وومان

ماجد حبته

إخوان تونس.. نكات وهلاوس

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل 2 من طاقم سفينة إسرائيلية بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل عمان

هجوم على سفينة إسرائيلية قبالة سواحل عمان.. ووقوع عدة إصابات

الرئيس الإسرائيلى إسحاق هرتسوغ يتلقى جرعة ثالثة من لقاح مضاد لكورونا