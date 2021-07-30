شهد ملف إنشاء ملف محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء تطور كبير من خلال الزيارة التي يقوم بها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر ومعه وفد يضم الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، حيث تم توقيع محضر اجتماع بدء تصنيع مصيدة قلب مفاعل الضبعة النووية مساء اليوم.

المحطات النووية توقع محضر جاهزية البدء في تصنيع مصيدة قلب مفاعل الضبعة النووي

وحضر التوقيع ممثل عن مصنع تاجماش الروسي، وهو المصنع المنوط له تصنيع قلب المفاعل، والطرف الثاني هو ممثل عن هيئة المحطات النووية، مشيرا إلى أن الطرف الثالث كان ممثل في هيئة الرقابة النووية، مضيفا أن الطرف الرابع كان ممثل من المقاول الخاص بالمشروع وهو شركة أتوم ستروي اكسبورت، وجاء في المحضر أن مدة تصنيع قلب المفاعل النووي تحتاج لـ14 شهر تقريبا.

وحول مصيدة قلب المفاعل قال الدكتور على عبدالنبي نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، إن معايير الأمان النووى للمحطة النووية هدفها الرئيسي هو منع خروج الوقود النووي من داخل قلب المفاعل إلى البيئة المحيطة أثناء التشغيل العادى أو أثناء التوقف أو أثناء الحوادث، سواء فى الجو أو فى التربة أو فى باطن الأرض.

وأضاف عبدالنبي في تصريح لـ" الدستور" أن هناك حواجز أمان متعددة، من أهمها أنابيب الوقود النووى، ووعاء ضغط المفاعل، ووعاء الاحتواء، وعازل حراري من الصلب، ولاقط قلب المفاعل (مصيدة قلب المفاعل)، والوقود النووى حوالى 90 طن، موجود داخل حزم من الأنابيب، والأنابيب مصنوعة من سبيكة الزركونيوم، هذه الحزم موجودة فى قلب المفاعل، وقلب المفاعل موجود داخل وعاء ضغط المفاعل وهو مصنوع من الفولاذ سمكه حوالى 20 سم، والوقود النووى داخل وعاء الضغط يتم تبريده بماء عادى. تصل درجة حرارة ماء التبريد أثناء التشغيل حوالى 325 درجة مئوية، والضغط يصل إلى 155 بار.

وتابع: الجزيرة النووية التى تشمل وعاء ضغط المفاعل الذي يحتوي على الوقود النووى، ومولدات البخار والضاغط، وبعض المكونات الأخرى موجودة داخل وعاء احتواء. أسفل وعاء ضغط المفاعل، وداخل وعاء الاحتواء يوجد لاقط قلب المفاعل(مصيدة قلب المفاعل).

وأضاف: فى حالة حدوث حادثة، وخاصة فى حالة فقد ماء تبريد الوقود النووى فى قلب المفاعل، يحدث انصهار للوقود النووى، ويكون على شكل حمم بركانية، أكثر من ألف درجة مئوية، وعاء الاحتواء يمنع خروج المواد المشعة من الوقود المنصهر إلى البيئة المحيطة، سواء كان فى الجو أو فى التربة.

واستكمل: لاقط قلب المفاعل (مصيدة قلب المفاعل)، يمنع خروج المواد المشعة من الوقود المنصهر إلى باطن الأرض، فهو يمتلك القدرة على احتضان المواد المنصهرة التى على صورة حمم بركانية، ويقوم بتبريدها تدريجيا، ويحافظ عليها لمدة طويلة، حتى يتم رفعها ضمن إجراءات تطهير الموقع من التلوث الاشعاعى بعد الحادثة