مصرع سيدتين فى حادث تصادم 5 سيارات بمصر الجديدة

لقيت سيدتان مصرعهما في حادث تصادم مروري أعلى كوبري الجلاء بمنطقة مصر الجديدة، وبإخطار الأجهزة الأمنية انتقلت لمكان الحادث.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة في واقعة مصرع سيدتين في حادث تصادم مروري أعلى كوبري الجلاء بمنطقة مصر الجديدة، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة.

وأضافت التحريات أن الحادث تسبب في تصادم 5 سيارات، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم رفع حطام الحادث.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا بحادث تصادم بين سيارتين ملاكي اتجاه منطقة مصر الجديدة أدي إلي مصرع سيدتين، وعلى الفور انتقل رجال مباحث القاهرة، وتم التحفظ علي الجثتين وتم نقلهما المشرحة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.