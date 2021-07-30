الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع فتاة بسبب ماكينة الرى فى قرية منشأة سليمان بكفرالزيات

ماكينة الري
ماكينة الري

شهدت قرية منشأة سليمان التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، مأساة بشعة حينما لقيت فتاة تبلغ من العمر ١٦ عامًا مصرعها بسبب ماكينة ري خاصة بوالدها أثناء ري أرضه الزراعية بعد أن تعرضت للاختناق بعد أن شد عمود الكرنك الخاص بماكينة الري  طرحتها القماش ليجذبها وتموت في الحال.


وكان اللواء أسامة شلبي مدير أمن الغربية قد تلقى بلاغًا من مستشفى كفرالزيات العام بوصول الفتاة آية منصور ١٦ سنة متوفاة نتيجة تعرضها للاختناق بسبب ماكينة ري خاصة بوالدها وتم تحرير محضر بالواقعة.


وباشر المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات التحقيق في الواقعة وسؤال شهود العيان وأسرة الفتاة، الذين أكدوا أنه أثناء تواجد الفتاة مع والدها بالحقل بأرضهم الزراعية بالقرية وبعد انتهاء ري الأرض قامت الفتاة بمحاولة إغلاق ماكينة الري وأثناء قيامها بذلك التفت" طرحة" غطاء الرأس كان ترتديها مع عمود الكرنك  الخاص بماكينة الري مما أدى إلى جذبها والتفافها حول عنقها لتلقي مصرعها مختنقة في الحال  ولم تفلح أي محاولات لإنقاذها.


وفي نهاية التحقيقات قرر المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفر الزيات التصريح بدفن الجثة وتسليمها لذويها، وبذلك تكون الفتاة هي ثاني مأساة إنسانية يشهدها مركز كفر الزيات اليوم الجمعة بعد وفاة الطفل زين عامين غرقًا بمياه إحدى الترع أمام منزله. 

بسبب الطرحة مصرع فتاة ماكينة بقرية منشأت سليمان بكفر

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