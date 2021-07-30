الجمعة 30 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

معدل التضخم فى منطقة اليورو يتجاوز 2%

منطقة اليورو
منطقة اليورو

أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" الصادرة اليوم الجمعة ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال يوليو الحالي بأكثر من التوقعات مدفوعا بصورة أساسية بارتفاع أسعار الطاقة.


بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الحالي 2.2%  سنويا مقابل 1.9% خلال يونيو الماضي في حين كان المحللون يتوقعون وصول معدل التضخم إلى 2% فقط.
في الوقت نفسه تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا إلى 0.7% خلال الشهر الحالي في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 0.8% مقابل 0.9% خلال الشهر الماضي.
كان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن يوم 8 يوليو الحالي تعريف جديد لمعدل التضخم المستهدف وهو 2% بما يتيح السماح بارتفاع مؤقت لمعدل التضخم عن هذا المستوى.
في الوقت نفسه بلغ معدل التضخم الشهري في منطقة اليورو سالب 0.1%.
وارتفعت أسعار الطاقة خلال الشهر الحالي بنسبة 14.1% سنويا  في حين ارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات الكحولية ومنتجات التبغ بنسبة 1.6% سنويا.
وارتفعت أسعار السلع الصناعية غير الطاقة بنسبة 0.7% سنويا، في حين ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.9% سنويا.

وأظهرت بيانات أولية اليوم، أن اقتصاد منطقة اليورو نما بوتيرة أكثر قوة من المتوقع في الربع الثاني، إذ انتعش التكتل من ركود تسببت فيه جائحة فيروس كورونا.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن الناتج المحلي الإجمالي في 19 دولة تتعامل باليورو نما اثنين بالمئة على أساس فصلي ليسجل زيادة 13.7 بالمئة على أساس سنوي. 

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة فصلية 1.5 بالمئة وسنوية 13.2 بالمئة.
وقد أظهرت تقديرات من المفوضية الأوروبية أمس الخميس أن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو سجلت مستوى قياسيا مرتفعا في شهر يوليو، لكن تراجع التفاؤل بين المستهلكين وتباطؤ معدل الزيادة قد يشير إلى أن الذروة تقترب بسرعة.
وذكرت المفوضية في مسحها الشهري أن المعنويات في منطقة العملة الموحدة، التي تضم 19 دولة، ارتفعت إلى 119 نقطة في يوليو، وهو مستوى قياسي منذ بدء جمع البيانات عام 1985، من 117.9 في يونيو، والذي كان بالفعل أعلى مستوى في 21 عاما.

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