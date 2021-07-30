بعد إطلاق مبادرة «قدم صحيح».. طبيب يحذر من مخاطر القدم السكرى

أطلق المجلس الأعلى للمستشفيات مبادرة "قدم صحيح" لدعم مرضى القدم السُكرى لغير القادرين، من خلال تجهيز غرف متخصصة لتقديم العلاج بالمجان للمرضى في 14 مستشفى جامعي بمختلف أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع مؤسسة "صُناع الخير للتنمية"، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تم إطلاقها تحت رعاية مجلس الوزراء.

وللتعرف على طبيعة المرض، تواصلت “الدستور”، مع الدكتور حسين عبد العليم، أستاذ الأوعية الدموية، والذي أكد أن مشاكل القدم السكرى تبدأ بعدم الإحساس تدريجيا ثم ظهور الالتهابات والعدوى البكتيرية والجروح وتنتهى ببتر الأصابع أو القدم.

وطالب أستاذ الأوعية الدموية بضرورة العناية بالقدم من قبل مرضى السكري، مشيرا إلى أن مرض السكرى يسبب تلف الأعصاب وهو ما يطلق عليه "الاعتلال العصبي السكري".

وأشار أستاذ الأوعية الدموية إلى أنه يفقد الشعور بالقدم ولا تشعر القدم بالصدمات أو الوخز مما يؤدى إلى جروح وقرح والتي يُمكن أن تصاب بالعدوى البكتيرية مما يؤدى إلى بتر القدم.

وأوضح حسين عبد العليم، أن المشكلة تكمن في مرض السكر الذى يقلل من تدفق كمية الدم في القدم وهو ما يجعل من الصعب التئام الجروح أو القضاء على التهاب البكتيريا والعدوى.

وأضاف عبد العليم إنه في بعض الأحيان قد تؤدي العدوى إلى غرغرينا القدم السكري.

الوقاية من القدم السكري

يؤكد أستاذ الأوعية الدموية، أن رعاية القدم أمر في غاية الأهمية لمنع الغرغرينا وقرحة القدم السكرى لمرضى السكرى.

وطالب مرضى السكرى من ضرورة الاهتمام بالقدم والتحقق منها كل يوم وغسلها وتنشيفها جيدا كل يوم وكذلك تقليم الأظافر وارتداء الأحذية والجوارب في جميع الأوقات وحماية القدمين من الأرض الساخنة والباردة وزيادة الطبيب بشكل دورى.

وتهدف مبادرة "قدم صحيح" إلى تقديم خدمات طبية ذات جودة وبالمجان لمرضى "القدم السُكري" غير القادرين، لتعزيز القدرة على حماية المرضى من بتر القدم، وكذلك تنظيم حملات مُوسعة للتوعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السُكري والحماية من بتر القدم السُكري.

وفي هذا الإطار، وقع الدكتور حسام عبدالغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بروتوكول تعاون مع السيد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير، بحضور الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء وعضو المجلس الاستشاري لمؤسسة "صُناع الخير للتنمية".

جدير بالذكر أنه يوجد في مصر نحو 9 مليون مواطن مصاب بمرض السكر، ومُعرض منهم حوالي 10% لبتر القدم بسبب مُضاعفات القدم السُكري، ولأن العلاج العالمي الذي اكتُشف مُؤخرًا ويعمل على الحماية من بتر القدم السُكري مُكلف للغاية ويُمثل عبئًا شديدًا على مرضى القدم السُكري غير القادرين، فإن المبادرة ستعمل على توفير هذا العلاج بالمجان لغير القادرين.