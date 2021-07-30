محافظ القليوبية يتفقد منظومة النظافة والخدمات الصحية ببنها وكفر شكر

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، جولة مفاجئة لمدينتي بنها وكفر شكر لمتابعة منظومة النظافة وعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، إضافة إلى تفقد مستشفى كفر شكر المركزي ومركز اللقاحات والأمصال للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وبدأ المحافظ جولته بمدينة بنها لمتابعة أعمال النظافة بالشوارع، ووجه رئيس المدينة بالمتابعة المستمرة ورفع القمامة من الصناديق أولا بأول والاهتمام بالشوارع الجانبية.

وتفقد الهجان شارع 10 بمنطقة الفلل بمدينة بنها بناء على شكوى المواطنين من ارتفاع مطابق الصرف الصحي بالشارع الجاري رصفه، وكلف المحافظ باستكمال أعمال الرصف حتى الوصول إلى المستوى المناسب للشارع، موجها بالبدء في الرصف خلال يومين.

ووجه بإزالة جميع السيارات المخالفة لأماكن الانتظار بالشارع المجاور لمبنى مديرية الطرق والنقل بالمحافظة امتداد الرياح التوفيقي، والتي تتسبب في تعطيل الحركة المرورية وتضييق الشارع، وذلك أيضا في استجابة لشكوى المواطنين.

وتابع الهجان جولته المفاجئة بمستشفى كفر شكر المركزي، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ واطمأن على تواجد الأطباء كما قام فريق المتابعة الميدانية بالمحافظة بمتابعة حركة دفاتر الحضور والانصراف للأطباء والعاملين بالمستشفى والتأكد من انتظام العمل بالمستشفى.

وتفقد المحافظ أقسام الأشعة بمختلف أنواعها وقسم الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال والأقسام الداخلية والمعامل موضحا أنه تم تجهيز المستشفى بـ230 سرير و14 سرير عناية مركزة، و٢٩ حضانة للأطفال المبتسرين ووحدة للأشعة المقطعية، وتجهيز معمل الكيمياء بالتحاليل الطبية وفتح العيادات الخارجية وتبلغ تكلفة المستشفى حوالي 220 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ مركز اللقاحات والأمصال والذي يعد من أكبر مراكز تلقي اللقاح بالمحافظة حيث استقبل المركز كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لتلقي لقاح فيروس كورونا، ممن أرسلت لهم وزارة الصحة رسائل لموعد تلقي اللقاح بعد تسجيلهم على الموقع الإلكتروني،حيث وجه المحافظ بزيادة الأطقم الطبية بالمركز لاستيعاب المترددين على المركز لتلقي اللقاح ووجه بتنظيم المواطنين في الأماكن المخصصة لهم