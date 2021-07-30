الجمعة 30 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

125 مركزًا لتطعيم المسافرين بلقاحات «كورونا»

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

تبدأ وزارة الصحة والسكان، اليوم، تشغيل ١٢٥ مركزًا دوليًا لتطعيم المسافرين للخارج باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، موزعة على جميع المحافظات.

وقالت الوزارة، فى بيان، أمس، إن مراكز تطعيم المسافرين ستيسر عملية تلقى اللقاحات لراغبى السفر للخارج، دون الانتظار فى المراكز الأخرى المعنية بتطعيم باقى المواطنين.

وأدرجت «الصحة»، منذ أيام، مراكز تطعيمات المسافرين على الموقع المخصص لتسجيل الحصول على لقاحات فيروس كورونا، وذلك تمهيدًا لتشغيلها.

وقال مصدر بـ«الصحة» إنه على الراغبين فى السفر تسجيل بياناتهم عبر الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة، المخصص للحصول على لقاحات كورونا، ثم اختيار مركز التطعيم الأقرب لهم.

وأضاف المصدر، لـ«الدستور»، أن مواعيد عمل مكاتب تطعيم المسافرين للخارج ستكون من الساعة ٩ صباحًا حتى ٩ مساء، لافتًا إلى أن المراكز تقدم اللقاحات المعتمدة بدول الخليج ودول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أنه سيجرى إصدار شهادة تطعيم السفر المدعومة بـ«QR code» من خلال مراكز التطعيم الدولية المعتمدة فور تشغيلها، مشيرًا إلى أن التسجيل متاح عبر الرابط www.egcovac.mohp.gov.eg، أو عبر التوجه لأقرب وحدة صحية «للمواطنين الذين يواجهون صعوبة فى التسجيل إلكترونيًا»، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥.

إلى ذلك، رأت مصادر فى وزارة الصحة والسكان أنه لا يمكن توقع موعد حدوث الموجة الرابعة لانتشار فيروس «كورونا المستجد» فى مصر بشكل دقيق.

وقالت المصادر، لـ«الدستور»، إن «مصر تتابع بشكل دقيق الوضع الوبائى لفيروس كورونا فى كل دول العالم كافة، ودخولها الموجة الرابعة من عدمه يتوقف على العديد من العوامل، على رأسها التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، ما من شأنه الحد من زيادة معدلات الإصابة، إلى جانب تسريع وتيرة التطعيم ضد الفيروس». 

وأضافت: أن وزارة الصحة والسكان جاهزة لاستقبال الموجة الرابعة، خاصة ما يتعلق بتحديث بروتوكولات العلاج، وتجهيز المستشفيات بالمستلزمات الطبية والأدوية اللازمة.

 

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