الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

أيام زمان

بسبب عملية تجميل.. حكاية سعاد نصر مع مرض الموت

سعاد نصر
سعاد نصر

تعد الفنانة الراحلة سعاد نصر واحدة من أهم الفنانات التي لعبت دور الأم على شاشة التليفزيون من خلال تجسيدها شخصية مايسة في مسلسل يوميات ونيس، إضافة إلى تمتعها بموهبة فنية كبيرة مكنتها من لعب العديد من الأدوار سواء في السينما أو المسرح أو التليفزيون، ورغم أن الفنانة الراحلة كانت من صاحبات الشكل الجميل والجسد المتناسق إلى حد كبير إلا أنها لجأت إلى عملية لشفط الدهون، أصيبت خلالها بخطأ طبي جعلها تدخل في غيبوبة لعام كامل لم تفق خلاله سوى دقائق معدودة، لتخبر أسرتها بطلبها الأخير قبل ان تغادر الحياة.

اشتهرت الفنانة سعاد نصر بأداء الأدوار الكوميدية منذ بداية مشوارها الفني، الفنانة التي ولدت في عام 1953، بدأت مشوارها العملي في سن مبكرة عقب تخرجها من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1975، ليكتشفها أستاذها بالمعهد كرم مطاوع الذي شاهدها في أداء مشروع التخرج قصة" ياسين وبهية"، لتبدأ في عام 1982، أول أعمالها السينمائية من خلال فيلم الغيرة القاتلة، وعرفت بعدها طريق الشهرة من خلال فيلم هنا القاهرة بصحبة الفنان الكبير محمد صبحي، والذي قدمت معه بعدها مسلسل رحلة المليون ومسرحية الهمجي ثم غابت عنها لسنوات لتعود للعمل معه مرة أخري في أجزاء مسلسل يوميات ونيس في العام 1994، تزوجت الفنانة سعاد نصر مرتين، الأولى من الفنان الراحل أحمد عبدالوارث، وأنجبت منه "فيروز وطارق"، قبل أن تتزوج من المهندس محمد عبدالمنعم لتظل زوجته حتى نهاية عمرها.

وفي العام 2006 قررت الفنانة الراحلة إجراء عملية تجميل من خلال جراحة بأحد المستشفيات بالقاهرة لشفط الدهون، وقبل دقائق من إجراء العملية أعطاها أحد الأطباء جرعة مخدر لكنها كانت زائدة عن الحد المطلوب ما عرضها للدخول في غيبوبة، وحاول الأطباء بعدها مسرعين إنقاذها ومعالجة الأمر لكنها كانت قد تعرضت لهبوط حاد في الدورة الدموية، وتعرضت لانخفاض شديد في منسوب الأكسجين الذي لم يكن يصل إلى قشرة المخ وخلاياه وظلت في تلك الحالة لمدة عام تقريبًا حتى أفاقت لخمس دقائق فقط أوصت خلالها زوجها بأن يسارع في دفنها وأن تبقى أسرتها في المقابر لساعة كاملة يدعون لها بالرحمة والمغفرة، وتوفيت بعدها في العام 2007.

 

 

 

 

 

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