السبت 31 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تبدأ تدريبات عسكرية مع أوزبكستان على الحدود مع أفغانستان

روسيا وافغانستان
روسيا وافغانستان

أعلنت روسيا اليوم الجمعة، البدء في تدريبات عسكرية مشتركة مع أوزبكستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان، قبل مناورات مماثلة مخطط لها في طاجيكستان المجاورة الأسبوع المقبل.

وكشف وسائل إعلام روسية، أن هذه التدريبات تأتي في الوقت الذي عبرت موسكو عن "قلقها العميق" من الوضع في أفغانستان حيث سيطرت حركة طالبان على مساحات شاسعة من الأراضي الريفية مستفيدةً من انسحاب القوات الأميركية.

وتجري التدريبات، التي تشارك فيها وحدات روسية لحفظ السلام وقوات خاصة، في مركز تيرمز للتدريب في أقصى جنوب أوزبكستان.

وقال الجيش الروسي إنه من المقرر أن يشارك حوالي 1500 جندي و200 مركبة في التدريبات التي تستمر حتى العاشر من أغسطس المقبل.

وبالإضافة لهذه التدريبات، ستجرى مناورات في طاجيكستان في الفترة من 5 إلى 10 أغسطس تشمل روسيا وأوزبكستان أيضاً. وتشارك في التدريبات طائرات مقاتلة من طراز "سوخوي سو 25" تم نقلها من القاعدة الروسية في قرغيزستان إلى طاجيكستان.

وصرح مبعوث الكرملين الخاص لأفغانستان زامير كابولوف للإذاعة الروسية الأسبوع الماضي، أن هذه التدريبات "إشارة"موجهة إلى سكان جمهوريات آسيا الوسطى القلقين من الوضع في أفغانستان المجاورة.

من جهته، عبر رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين الجمعة عن قلقه لأن "الأحداث في أفغانستان تتطور وفقاً لسيناريو أزمة. الوضع يتدهور حرفياً كل يوم، وتسيطر حركة طالبان على مزيد من الأراضي".

ورأى أن "مستقبل أفغانستان يبدو غامضاً للغاية"، مشيراً إلى أنه على اتصال بالأجهزة الخاصة لبلدان آسيا الوسطى وكذلك الصين والهند وإيران وباكستان من أجل تبادل "معلومات تتعلق بالعمليات" و"نصائح خبراء" بشأن الوضع.

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