إيطاليا تسمح بدخول حاملى شهادات كورونا من 5 دول خارج الاتحاد الأوروبى

أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الجمعة، أنها ستعترف بشهادات "كوفيد" من خمس دول خارج الاتحاد الأوروبي باعتبارها جواز سفر صحي إلى إيطاليا.



وأكدت وزارة الصحة الإيطالية، في بيان -وفق ما نقلته صحيفة " ذا لوكال " في نسختها الأوروبية- قبول الوثائق الصادرة عن السلطات الصحية في أي من كندا واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة (بما في ذلك إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية وجبل طارق وجزيرة مان وجزر القنال والقواعد العسكرية البريطانية في قبرص)، وإسرائيل.



يأتي القرار في الوقت الذي تستعد فيه إيطاليا لتوسيع دائرة الأماكن العامة التي يمكن زيارتها والتي تتطلب ما يسمى "التصريح الأخضر".



جدير بالذكر أنه يسمح للمسافرين من أي دولة في الاتحاد الأوروبي أو منطقة شنجن بالفعل استخدام شهاداتهم الصحية المستخرجة من بلادهم في إيطاليا.

كورونا حول العالم

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه في جميع أنحاء دول العالم، وسط تسجيل أرقام جديدة على صعيد الإصابات والوفيات.

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم الجمعة، تسجيل 1318 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 554 ألفًا و497 حالة وفاة على مستوى البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء البرازيلية الرسمية، نقلًا عن وزارة الصحة: بأنه تم تسجيل 42 ألفًا و283 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" على مدار أمس، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 19 مليونًا و839 ألفًا و369 مصابًا.

كما أشارت إلى أن حالات التعافي من فيروس "كورونا" تبلغ حاليًا 18 مليونًا و569 ألفًا و991 حالة على مستوى البلاد.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.