تونس تتسلم مليون جرعة لقاح كورونا من أمريكا

تسلمت تونس، اليوم الجمعة، مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والممنوحة من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار دعم جهودها لمجابهة جائحة كوفيد-19.

ووفقًا لما ذكرته الرئاسة التونسية في بيانٍ لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، توجهت الرئاسة التونسية بجزيل الشكر إلى كلّ من النمسا ومالطا ولوكسمبورج إثر وصول طائرة عسكرية أمس، محمّلة بكميات من لقاحات كوفيد 19 ومكثفات أكسجين ومستلزمات طبية.

وفي وقتٍ سابق، تسلمت تونس معدات ومستلزمات طبية ومكثفات أكسجين وسيارة إسعاف متطورة ودفعة أولى من مادة الأكسجين قادمة من إيطاليا، وذلك بحضور وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.

كما أعلنت الرئاسة التونسية تسلم معدات وتجهيزات طبية ممنوحة من جمهورية البرتغال، إضافة إلى 150 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد ممنوحة من مملكة بلجيكا، وذلك في إطار مواصلة الدعم الدولي لجهود تونس في مواجهة تفشي جائحة (كوفيد-19).

وفي 23 من يوليو الجاري، أشرف الرئيس التونسي قيس سعيد، على عملية تسلّم 500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الممنوحة من الجمهورية الفرنسية إلى تونس في إطار دعم جهودها لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

مساعدات عربية ودولية لتونس

وتأتي المساعدات الأخيرة ضمن سلسلة من المساعدات الطبية التي أرسلتها عدد من الدول العربية والأوروبية إلى تونس لمساعدتها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، بعد تصريحات المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية، بأن الوضع الصحي الحالي كارثي وانهيار المنظومة الصحية في البلاد بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا، لا سيما في ظل التحورات الأخيرة للفيروس وظهور سلالات جديدة أدت إلى ارتفاع معدل الإصابات في تونس.

وفي هذا الصدد، أرسلت مصر حتى الآن 6 طائرات عسكرية إلى تونس محملة بمعدات ومستلزمات طبية متنوعة وكميات من الأدوية وآلات مراقبة تنفس وأجهزة أكسجين، فيما أجرى الرئيس التونسي اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوجيه خالص الشكر على إرسال المساعدات المصرية الأخيرة، لمعاضدة جهود تونس في التصدي لجائحة كوفيد-19.