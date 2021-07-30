حظ مواليد الأبراج الفلكية لشهر أغسطس عام 2021

يوم واحد فقط يفصلنا عن بدء شهر أغسطس لعام 2021 لذلك ينشر "الدستور" اليوم حظ جميع مواليد الأبراج الفلكية لشهر اغسطس نقلا عن موقع 321horoscope الأمريكي الشهير الخاص بالأبراج الفلكية.

برج الحمل:

سيكون شهر أغسطس شهر نشط للغاية بالنسبة لمواليد برج الحمل وسيكونون في قمة جذبهم لجميع الأشخاص الأخرى من حولهم، في منتصف الشهر ستزيد مهاراتهم الإبداعية بشكل ملحوظ وسيتمكنوا من اكتساب التعاطف من جميع الناس وبفضل المواهب العديدة، خاصة في الفن أو الأدب أو الموسيقى أو المجالات الفنية الأخرى، سوف ينظر إليهم كشخص موهوب للغاية، سيشعرون بالحاجة الشديدة للمال خاصة في منتصف الشهر، امورهم العاطفية ستكون في أفضل حال مع الشريك.

برج الثور:

شهر أغسطس هو شهر التخلص من الحزن بالنسبة لمواليد برج الثور، وستكون هناك مقابلة شخص مهم بالنسبة لهم في منتصف الشهر، يجب عدم القلق من الوضع المادي لأنه سيتحسن في منتصف الشهر، وسيدخل العزاب منهم في علاقة عاطفية جديدة تتوج بالزواج.

برج الجوزاء:

ستظهر رغبة جامحة في السفر والاستكشاف وتوسيع الآفاق والاستيلاء على ما هو أثمن ليشعر مواليد برج الجوزاء بتحسن، ستكون هناك رحلة قصيرة تستغرق عدة أيام، ولكن في بداية الشهر الوضع المهني والعاطفي سيكونون في ايجابية كبيرة.

برج السرطان:

ستجعل العديد من الأنشطة والواجبات الأخرى التي يتعين على مواليد برج السرطان القيام بها في النهاية ان يشعروا بالتعب يجب عليهم أخذ قسط من الراحة ويفضل أن يكون ذلك في عزلة على مكان به بحر، حياتهم العاطفية ستكون مستقرة.

برج الاسد:

منذ الأيام الأولى من شهر أغسطس سيشعر مواليد برج الأسد بقوة وفرح وسيكون مزاجهم جيد للغاية ومتفائلين سيخططون لبدء مشروع كانوا يحلمون به كثيرا، سيقابلون ناس قديمة انقطعت بينهم الاتصالات منذ زمن، ولكن حياتهم العاطفية ستكون في تخبط هذا الشهر.

برج العذراء:

يجب على مواليد برج العذراء التحلي بالهدوء والصبر فكل مشاكلهم ستنحل مع بداية الشهر، هناك فرص عمل كبيرة تنتظرهم ولكن عليهم التفكير جيدا قبل اتخاذ اي خطوة، حيانهم العاطفية مستقرة ويتشوقون لرؤية الشريك.

برج الميزان:

تلك الفترة هي فترة تحقيق أحلام مواليد برج الميزان، خاصة عندما يتعلق الأمر بأمور القلب ستبدأ في حياتهم حقبة جديدة تمامًا، حيث سينظرون من مسافة بعيدة إلى الواقع الذي يحيط بهم، والمشاكل التي تنشأ فيه وسيعملون على حل كل المشاكل مع نهاية الشهر.

برج العقرب:

سيكون شهر أغسطس هو الشهر الذي سيفتح فيه أمام مواليد برج العقرب الابواب فقط عليهم التحلي بالصبر والمثابرة والاتساق في العمل، سينجحون في إكمال خططهم وسوف يستعدون لمهمة كبيرة ، لكن يجب أن يكونوا على حذر عند التحدث مع الآخرين.

برج القوس:

سيرافق مواليد برج القوس هذا الشهر الشعور بالحرية والطاقة الإيجابية، ينتظرون زيارة شخص عاد من رحلة خارج البلاد، ولديهم فرصة لعلاقة عاطفية متسقة ودائمة.

برج الجدي:

سيبدأ مواليد برج الجدي في الاقتراب من الحياة بطريقة خفيفة ومتفائلة سيكونوا على استعداد كبير للسفر والتعرف على أماكن جديدة وتعلم أشياء جديدة وغير معروفة، سيبدأون في الشعور بحماس أكبر في أداء واجباتهم اليومية وستكون رأسهم مليئة بالأفكار.

برج الدلو:

سيكون لديهم الكثير من النشاطات في انتظارهم يجب أن يستعدوا للعديد من التجارب والتحديات الجديدة التي يجب عليهم مواجهتها حياتهم العاطفية ستكون في أفضل أحوالها هذا الشهر.

برج الحوت:

سيكون شهر أغسطس شهر مهم بالنسبة لمواليد برج الحوت سيتخذون العديد من القرارات المهمة لمستقبلهم ستحفزهم هذه الاختيارات على تغيير الطريقة التي يتصرفون بها، وتوحيد علاقاتهم مع الآخرين سيكون من الأفضل أن يبدأوا أولاً بترتيب الأشياء التي كان لها أماكن في الماضي والتي لم يجدوا حلاً لها حتى اليوم.