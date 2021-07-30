الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«إيقاف السائق وإحالته للتحقيق».. القصة الكاملة لحادث قطار نجع حمادى

حادث قطار نجع حمادي
حادث قطار نجع حمادي

بدأ مسؤولون بمحطة سكك حديد نجع حمادي في قنا، في رفع آثار حادث تصادم قطار بعد أن اصطدم بالصدادات الخرسانية ظهر اليوم الجمعة.

وقال أحمد قاسم، ناظر المحطة، إن حركة القطارات لم تتأثر بالحادث، وتسير بشكل طبيعي.

وكشفت هيئة السكك الحديدية، تفاصيل واقعة اصطدام جرار قطار 735 / 3980 ركاب نجع حمادي/ سوهاج المكون من 7 عربات مطورة بالتصادم الخرساني الموجود بنهاية سكة مخزن محطة نجع حمادي.

وذكرت هيئة السكة الحديد أن الواقعة لم ينتج عنها أي إصابات، موضحة أنه تم إيقاف السائق عن العمل وإجراء تحليل مخدرات له، وإحالته للتحقيق الفوري لتطبيق بنود لائحة هيئة السكك الحديدية عليه.

بدورها، انتقلت النيابة العامة بنجع حمادي، برئاسة المستشار حسام أبو العزايم، إلى موقع حادث تصادم قطار بالصدادات الخرسانية بمحطة نجع حمادي، واستمعت إلى أقوال سائق القطار والمسؤولين، للوقوف على ملابسات الحادث.

كما استمع اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا الجديد، إلى أقوال سائق القطار، وعدد من المسؤولين بمحطة سكك حديد نجع حمادي؛ للوقوف على ملابسات الحادث.

وفي سياق متصل، قال مصدر مسؤول إنه بعد تحرك القطار رقم 735 ركاب، من محطة سكك حديد نجع حمادي، اصطدام بالصدادات الخرسانية بسبب عدم فتح التحويلة، ما أسفر عن إصابة محمد محمد أحمد، قائد القطار، بإصابات خفيفة، مع عدم وقوع إصابات بين الركاب.

وكانت الأجهزة الأمنية بقنا، تلقت إخطارًا بإصابة راكبين بكسور متفرقة جراء سقوطهما من القطار، بناحية مركز نجع حمادي، بسبب وقوفهما على أبواب القطار بشكل مخالف خلال سير القطار بسرعة.

حادث قطار نجع حمادي
حادث قطار نجع حمادي
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كل هذا الفساد

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