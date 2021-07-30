خلق فرص عمل لائقة وتقليل العجز التجاري.. أبرز أهداف الإصلاحات الهيكلية

تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022، إلى زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 2021- 2022.

كما تستهدف الخطة ضخ استثمارات كلية تقدر بنحو 1250 مليار جنيه حيث تستهدف احداث طفرة كبيرة فى تلك الاستثمارات مقارنة بأعوام الخطة متوسطة المدة السابقة، حيث شملت الخطة برنامج الإصلاحات الهيكيلية.

وتبنت خطة هذا العام كافة الأهداف الواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذا "رؤية مصر 2030"، مع الإلتزام بالاستحقاقات الدستورية، في إطار تفعيل ركائز النمو الاحتوائي، وترسيخ الـمشاركة الـمجتمعية وتكافؤ الفرص.

ويمثل برنامج الإصلاحات الهيكلية المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، الذى ركز في مرحلته الأولى على تعزيز ركائز الاستقرار النقدى والمالى والإطار المؤسسى لقطاع الاعمال .

أهداف الإصلاحات الهيكلية

- يهدف إلى تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام.

- تحقيق المرونة والانتاجية والقدرة التنافسية مع تعزيز فرص العمل .

- خلق فرص عمل لائقة.

- تقليل العجز التجاري.

- سد الفجوة التمويلية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يركز على إصلاح خمسة أنظمة رئيسة تتمثل في خصائص النظام الديموغرافي والسكان، والنظام المالي، واللوجيستي، ونظام الأداء الحكومي والنظام التشريعي، موضحة أن البرنامج يستهدف 6 محاور إصلاح، و31 سياسة وهدفًا، و100 إجراء أولي هيكلي وتشريعي، مع توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى كل المحافظات الـ 27 .

مميزات برنامج الإصلاحات الهيكلية

ويتميز برنامج الإصلاحات الهيكلية بالآتى:

- يتميز البرنامج بالديناميكية الملائمة مع التطورات المحلية والدولية.

- يتميز بالشمولية، حيث يعالج نقاط الضعف على المستويات القطاعية.

- يتميز بالتكامل والاستناد إلى الأدلة بالترابط والتكامل بين ركائز البرنامج والسياسات الحكومية والاستراتيجيات الأخرى.

- الاعتماد على معلومات مفصلة ومحدثة وتحليل متعمق لنقاط الضغط في الاقتصاد المصري .