الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

حمو بيكا عن مهرجان «برافو عليك»: بيعبر عني وعن حياتي

حمو بيكا
حمو بيكا

أعرب مطرب ومؤدي المهرجانات محمد الشهير بـ"حمو بيكا" عن بالغ حزنه لمروره بعدة أزمات في حياته العملية، متابعًا: "برافو عليكوا على كل واحد خدعني، وكل واحد بينفسن مني، وكل الناس اللي بتكرهني، الأغنية دي هتفهموا بيها كويس قوي انا قصدي مين، اسمعوها للآخر".

 

وأضاف مطرب ومؤدي المهرجانات حمو  بيكا، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبر بث مباشر ظهر فيه ظهر اليوم الجمعة، قائلًا: "أغنية برافو عليكوا انا لسه منزلها فيها كلام بيحكي عن اللي انا فيه ومش قادر أعبر عنه، ياريت اللي مسمعش الأغنية لسه يدخل يسمعها فيها كلام كتير كلكوا هتفهموه في الآخر"، موضحًا أنه لم يكن شعور الكره لأي شخص طوال حياته على الرغم من وجود أشخاص تكره له  الخير لنجاحه وظهوره على الساحة بقوة.


وأكد: "ربنا لما بيشاور على عبده خلاص بينجح غصب عن أي حد"، مشيرًا إلى أنه بدأ في هذه الفترة في افتتاح مشروع خاص به بعيدًا عن غناء المهرجانات، مختتمًا قوله: "طول ما فيه ناس بتحبني هفضل مكمل، والأطفال بتجري عليا هفضل مكمل، وبرافو عليا إني قدرت أكمل وفتحت مطعم".

 

يجدر الإشارة إلى أن  مطرب المهرجانات حمو بيكا أعلن عن افتتاح مطعم وكافية في مدينة الإسكندرية خلال الأيام القادمة، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

وكتب مطرب المهرجانات حمو بيكا "انتظروا افتتاح مطعم بيكا ساندوتش وكافيه بيكا في الإسكندرية عاصمة ذيد، سموحة محور المحمودية".

 

يشار إلى أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب هاني شاكر، أصدرت قرارًا بمنع التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات لسوء استخدام الكلمات في الأغنية وجاء أبرزهم حمو بيكا، وعمر كمال، وحسن شاكوش، ومطربا المهرجانات حنجرة وكزبرة. 

حمو بيكا مطرب المهرجانات ازمة برافو عليك فيديو

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