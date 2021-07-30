الجمعة 30 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز سائق وزميله بتهمة التعدى على طالب فى مشاجرة بـ15 مايو

مشاجرة
مشاجرة

أمرت نيابة التبين و15 مايو، بحجز سائق وزميله 24 ساعة على ذمة التحريات، لقيامهما بالتعدى على طالب، خلال مشاجرة بينهم فى مدينة 15 مايو.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من إحدى المستشفيات بوصول" إ.ع" طالب مصاب بجروح وكدمات وإصابة فى عينه، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال الفحص أثناء سير المجنى عليه بدراجة بخارية، فقام المتهمان بالتضييق عليه أثناء السير فحدثت بينهم مشادة تطورت إلى مشاجرة وقاما بالتعدى عليه بحجارة ما أدى لإصابته بجروج بالغة والعين.

نيابة التبين 15 مايو النجدة عمليات المجنى مشاجرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

الأكثر قراءة

تتخطى 40 درجة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«الصحة» تُعلن إجراء جديدًا بشأن تطعيم المسافرين للخارج بلقاح كورونا

وقوع إصابات بين الركاب.. اصطدام قطار بالصدادات الخرسانية فى نجع حمادى

«زفاف أونلاين».. العروسان فى أمريكا والحفل فى طنطا

«الصحة» تبدأ إدراج مراكز السفر بالموقع الإلكترونى للحصول على لقاح كورونا

هجوم على سفينة إسرائيلية قبالة سواحل عمان.. ووقوع عدة إصابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

تمصير الكورة

بسنت حسن

الإجابة مصر

د. محمد عفيفي

يوليو فى التاريخ

أسماء محفوظ

السوبر وومان

ماجد حبته

إخوان تونس.. نكات وهلاوس

محمد عبدالعزيز

هل من فرصة ثانية يا معالى الوزير؟

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

لواء. محسن الفحام

إخوان تونس.. لصوص يحتمون بالنصوص

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل 2 من طاقم سفينة إسرائيلية بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل عمان

هجوم على سفينة إسرائيلية قبالة سواحل عمان.. ووقوع عدة إصابات

الرئيس الإسرائيلى إسحاق هرتسوغ يتلقى جرعة ثالثة من لقاح مضاد لكورونا