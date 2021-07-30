حجز سائق وزميله بتهمة التعدى على طالب فى مشاجرة بـ15 مايو

أمرت نيابة التبين و15 مايو، بحجز سائق وزميله 24 ساعة على ذمة التحريات، لقيامهما بالتعدى على طالب، خلال مشاجرة بينهم فى مدينة 15 مايو.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من إحدى المستشفيات بوصول" إ.ع" طالب مصاب بجروح وكدمات وإصابة فى عينه، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال الفحص أثناء سير المجنى عليه بدراجة بخارية، فقام المتهمان بالتضييق عليه أثناء السير فحدثت بينهم مشادة تطورت إلى مشاجرة وقاما بالتعدى عليه بحجارة ما أدى لإصابته بجروج بالغة والعين.