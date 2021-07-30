الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة 7 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ببني سويف

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 6 آخرين من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال في انقلاب سيارة ملاكي بطريق "بني سويف - الزعفرانة" الجديد، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بنى سويف الزعفرانة الجديد، ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال.

وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثة لسيدة وتدعي خيرات محمد محمد 60 سنة، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى تحت تصرف النيابة العامة.

والمصابون وهم إيهاب صلاح جابر 36 سنة، مصاباً بجروح وكدمات متفرقة، و"ياسمين محمد عبد المجيد" 35 سنة، طبيبة، مصابة باشتباه، ما بعد الارتجاج، وأطفالهم "مريم" 7 س مصابة بجروح وكدمات متفرقه واشتباه ما بعد الارتجاج،  "ميرهان" 4 سنوات، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، "سالمه" 4 أشهر مصابة بجروح وكدمات متفرقة، وشقيقه الأول "أسماء" طبيبة صيدلانية، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن وجميعهم مقيمون بشارع عبد السلام عارف بمدينة بنى سويف.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام المستشفى.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح، وأبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بمن في ذلك المشاة والسائقون.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

بني سويف شرطة النجدة مستشفى بني سويف انقلاب سيارة ملاكى الزعفرانة

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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