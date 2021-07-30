الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بعد ارتفاع 7 جنيهات في بداية التعاملات.. هل يشهد الذهب زيادات أخرى؟

الذهب
الذهب

قال نادي نجيب، عضو شعبة  الذهب بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم الجمعة، بقيمة 7 جنيهات للعيار الواحد اليوم محليًا، ونحو 10 جنيهات في ثلاثة أيام تأثرًا بالبورصات العالمية المتأثرة بالدولار والنفط والإقبال.

وأضاف نجيب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الأسعار العالمية سجلت ارتفاعا ملحوظا اليوم حتى وصلت لسعر 1830 دولار للأوقية.

أسعار الذهب في مصر 

وسجل عيار 21 نحو 798 جنيها، بعدما سجل أمس الأول 788 جنيها، ووصل سعر عيار 18 إلى 684 جنيها، وعيار 24 نحو  912 جنيها.

توقعات بمزيد من الارتفاع 

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن توقعات الأسبوع المقبل ستشهد مزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة بسبب إقبال المستثمرين الملحوظ فضلا عن ارتفاع أسعار النفط.

وصعدت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة أمس الخميس فيما أبدى المستثمرون ترحيبا بتصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي التي استبعد فيها رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1827.30 دولار للأونصة بحلول الساعة 1358 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 16 يوليو عند 1827.95 دولار.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5 بالمئة إلى 1826.70 دولار.

وقال باول إن سوق الوظائف الأميركية مازال أمامها "بعض المجال للتعافي" قبل أن يحين الوقت لسحب الدع.

كانت "الدستور"  قد نشرت في وقت سابق توقعات بارتفاع أسعار الذهب برؤية الخبراء ونصائح للمستثمرين بالوقت المناسب لشراء الذهب .

توقعات بمزيد من الارتفاع يومية الذهب ارتفاع المحلية أسعار أسعار الذهب نجيب العالمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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