المتبقي من الإجازات الرسمية 2021.. إليك التفاصيل

يبحث العديد من المواطنين عبر محركات البحث الإلكترونية، عن الإجازات الرسمية 2021 ووفقا للمركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية، فيتبقى 3 إجازات فقط خلال الشهور القليلة المتبقية في 2021، حيث تتركز تلك الإجازات في شهري أغسطس وأكتوبر.

الاجازات الرسمية 2021

1- عيد رأس السنة الهجرية، يوم الإثنين الموافق 9 أغسطس.

2- نصر أكتوبر، يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر.

3- المولد النبوي الشريف، يوم الإثنين الموافق 18 أكتوبر.

رأس السنة الهجرية 2021

تأتي رأس السنة الهجرية، في الأول من شهر محرم، وهو بداية التقويم الإسلامي، وتعتبر رأس السنة الهجرية إجازة رسمية في عدد من البلدان الإسلامية.



اجازة 6 اكتوبر 2021

تحتفل القوات المسلحة هذا العام بمرور 48 عاما على انتصار أكتوبر العظيم عام 1973، وهو ذكرى انتصار تضافرت فيه جهود الشعب المصرى والجيش، فى مواجهة العدو الإسرائيلى، حيث انتصرت مصر في حرب يتم تدريسها عالميا، باعتبارها انتصار للعسكرية المصرية.

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وتمكن الجيش المصري خلال هذه الحرب من عبور قناة السويس، والتوغل شرقا داخل سيناء التي كانت تحتلها إسرائيل منذ حرب عام 1967، بعد تحطيم خط بارليف، الأمر الذي مهد الطريق لاستعادة كامل سيناء.

اجازة المولد النبوي الشريف 2021

الإجازات الرسمية 2021.. يحتفل المسلمون كل عام بذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذي يوافق 12 من شهر ربيع الأول وفق التاريخ الهجري، والذي من المتوقع أن يوافق فلكيًا يوم الاثنين الموافق 18 من شهر أكتوبر 2021 المقبل، باعتبار أن بداية شهر ربيع الأول ستوافق فلكيًا يوم 18 أكتوبر المقبل.

ويصاحب اجازة المولد النبوي عادات وتقاليد مصرية مختلفة أهمها شراء حلوى المولد، ويحرص الآباء على شراء حلوى المولد لأبنائهم، وخصوصًا العادات والتقاليد القديمة لإهداء «العروسة والحصان الحلاوة».