حفاظا على صحة الموظفين.. تعقيم وتطهير منشآت وهيئات «الري»

تواصل وزارة الموارد المائية والري، إاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في مختلف الهيئات والمصالح والإدارات التابعة لها على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تعقيم مبنى الوزارة بالكامل، مع استمرار العمل الميداني فى بعض القطاعات، وذلك حفاظا على صحة المواطنين والمترددين على جميع هيئات وقطاعات الوزارة المختلفة.



تطهير وتعقيم الجراجات والمصاعد

وقامت أجهزة الوزارة المعنية، اليوم الجمعة، بحملات مكثفة فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة للتعقيم، واتخاذ الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد، حيث يتم تطهير وتعقيم مبنى الوزارة بالكامل ومحيطه وجراجات السيارات التابعة له والإدارات المختلفة، بالإضافة إلى المكاتب الادارية وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه والجراجات.



إجراءات مشددة للتعقيم والتطهيرات



كما تم التشديد على إجراءات النظافة والتعقيم باستخدام المطهرات بمعرفة الدفاع المدني وشئون المقر، مع الإلتزام بارتداء الكمامات لكافة العاملين والمترددين على الوزارة تطبيقا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا المستجد بمجلس الوزراء، وذلك فى ظل تطيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس وتحقيق التباعد الاجتماعى حفاظا على صحة المواطنين والعاملين.



إجراءات احترازية خلال تنفيذ المشروعات القومية



من جهته، قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم استمرار اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المبانى التابعة للوزارة بمختلف المحافظات.

وأوضح غانم، أن تطبيق الإجراءات الاحترازية يأتى فى إطار قرارات مجلس الوزراء وتعليمات وزير الموارد المائية والري لحماية العاملين والمترددين على مبانى وديوان الوزارة.



وأكد غانم الاستمرار فى إجراءات تعقيم وتطهير محيط المبانى والمنشآت التابعة للوزارة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى تتم حالياً ومنها تأهيل وتبطين الترع المتعبة، والمشروع القومى لتحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى ،وذلك حفاظا على العاملين بهذه المشروعات.