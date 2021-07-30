دبيبة: فتح الطريق الساحلى خطوة جديدة في البناء والتوحيد

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، اليوم الجمعة، عن ترحيبه باستكمال فتح الطريق الساحلي.

ووصف الدبيبة خطوة فتح الطريق الساحلى بالخطوة الجديدة في البناء والتوحيد، وفقا لفضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

وتقدم الدبيبة بالشكر إلى اللجنة العسكرية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا علي الجهود المبذولة لإنجاز هذا الملف.

وشدد دبيبة على عمل حكومة الوحدة الوطنية على معالجة الملفات التي تهم المواطن في كل المجالات

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، إعادة فتح الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها بشكل فوري بعد أكثر من عامين من إغلاقه.

وقال عضو اللجنة خيري التميمي فى البيان الختانمى "اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تطمئن كافة المواطنين من مستعملي الطريق الساحلي بأنها ستقوم بكافة الإجراءات الأمنية بحرفية وحيادية تامة لضمان سلامة مرور المواطنين".

وأوضح البيان أن اللجنة تذكر بما قررته سابقا بمنع حركة الأرتال العسكرية على الطريق الساحلي في القطاع الممتد حاليا من بوابة بوقرين إلى بوابة التلاتين غرب بوابة مدينة سرت.

وكانت اللجنة كلفت عدد من الضباط الليبيين بمراقبة ما تم الاتفاق عليه، كما طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتواجد المراقبين الدوليين على الأرض للمساهمة في دعم آلية المراقبة الليبية.

كما جددت اللجنة مطالبتها لحكومة الوحدة الوطنية بالإسراع في تعيين وزير للدفاع.

ولفتت اللجنة إلى البدء في الإجراءات التحضيرية "لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة التراب الليبي"، كما دعت "كافة الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإخراج المرتزقة ومخرجات مؤتمري برلين 1 و2".

يذكر أن اللجنة العسكرية المشتركة قد استكملت اليوم في سرت، الاجتماعات التي بدأتها أمس، في جولة هي السادسة من نوعها.

وكان عضو اللجنة العسكرية اللواء خيري التميمي، قال أمس الخميس، إن الاجتماعات ناقشت سبل استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بتاريخ 23 أكتوبر الماضي في مدينة جنيف السويسرية، وعلى رأسها ملفا الطريق الساحلي والمرتزقة الأجانب.