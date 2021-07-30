تبدأ الأحد المقبل بالبريد..

جدول مواعيد صرف معاشات شهر أغسطس 2021.. تستعد الهيئة القومية للبريد المصري صرف قبض معاشات شهر أغسطس 2021 اعتبارًا من الأحد المقبل 1 اغسطس من خلال إتاحة الصرف من ماكينات (ATM)، بالتزامن مع نشر جدول مواعيد صرف قبض معاشات اغسطس والتي تبدأ من بعد غدا الأحد 1 أغسطس بمكاتب البريد ، إضافة إلى صرف المستحقات الشهرية والزيادة السنوية والتي أقرتها وزارة المالية من أول يوليو 2021.

جدول مواعيد صرف معاشات شهر أغسطس 2021

ومن المقرر تقسيم أصحاب المعاشات على 3 شرائح وفق جدول زمني لموعد قبض معاشات اغسطس 2021 حيث تم تخصيص يومي الأحد والإثنين 1 و2 أغسطس للشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، في حين يتم قبض أصحاب المعاشات للشريحة الثانية أقل من 2000 جنيه خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 3 و4 أغسطس 2021، على أن يتم استكمال صرف قبض الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه خلال يومي الخميس والسبت 5 و7 اغسطس على ان يتم تخصيص يومي الأحد والاثنين 8 و9 أغسطس لمن تخلف عن مواعيد صرف قبض معاشات شهر أغسطس 2021 خلال الأيام السابقة.

مواعيد صرف معاشات شهر أغسطس 2021

جدول مواعيد صرف معاشات شهر أغسطس 2021، أكد مصدر مسئول بالهيئة القومية للبريد، في تصريحات لـ«الدستور» أنه جرى تقسيم عملية صرف قبض معاشات شهر أغسطس 2021 على 3 شرائح أسوة بما تم خلال الأشهر السابقة حفاظا على أرواح المواطنين ومنع أي تكدس وتزاحم على مكاتب البريد، وإتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي "ATM"، والصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية من أول أغسطس المقبل وتقدر تكلفة قبض المعاشات والزيادات المقررة بنحو 31.25 مليار جنيه.

الإجراءات الوقائية خلال صرف معاشات شهر أغسطس 2021

وأضاف أنه يجري اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لحماية أصحاب المعاشات والعاملين بالمكاتب أثناء عمليات الصرف، من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد أثناء عملية صرف قبض معاشات شهر أغسطس 2021.

وأشار إلى أنه يجرى تعقيم وتطهير جميع المكاتب وصالة استقبال المواطنين مع إتاحة أماكن مفتوحة، للانتظار أمام المكاتب لمنع التكدس والتزاحم مع الالتزام بالمسافات الآمنة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان، أثناء عمليات الصرف ومع اتباع جميع الإجراءات السابقة في هذا الشأن.

صرف معاشات شهر اغسطس 2021 عبر محفظة الهاتف المحمول

ومن المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول إتاحة صرف قبض المعاشات من خلال محفظة الهاتف المحمول بداية شهر أغسطس الجاري للتيسير على المواطنين في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي وإتاحة البدائل الإلكترونية حيث يتوجه صاحب المعاش أو المستفيد إلى أقرب فرع شركة محمول التابع لها خطه وفتح محفظة إلكترونية والتوقيع على طلب صرف المعاش عليها ويمكن لصاحب المعاش المستخدم للمحفظة الإلكترونية سداد المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو الشراء عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية.

صرف قبض معاشات شهر أغسطس 2021

جدير بالذكر أن إجمالي عدد مستحقي المعاشات لشهر اغسطس 2021 بلغ نحو 10.6 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، تساهم هيئة البريد في تسهيل صرف قبض المعاشات لنحو 6.5 مليون مستفيد منها والباقي يتم عبر منافذ الهيئة القومية للتأمينات وبنك ناصر الاجتماعي.

تخصيص كارت ميزة مجانًا لأصحاب المعاشات

قامت الهيئة بتطبيق حزمة إجراءات للتيسير على أصحاب المعاشات مع بدء صرف قبض معاشات شهر أغسطس 2021 ومن المقرر أن يتم تخصيص كارت ميزة لجميع المستفيدين من صرف المعاشات داخل فروع هيئة البريد ومنافذ صرف هيئة التأمينات والمعاشات، بحيث يُمكن لصاحب المعاش والمستفيد الحصول على كارت «ميزة»، أثناء عملية الصرف، على أن يتم تنشيطها والصرف بها اعتبارًا من الشهر التالي، وذلك استمرارًا للعمل في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي لأصحاب المعاشات والمستحقين، بكل سهولة ويسر وتتيح تلك البطاقات لمستخدمها، إجراء عملية الشراء وسداد المستحقات الحكومية وجميع الخدمات المصرفية التي ينتجها البنك، مثل عمليات الإقراض.

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