نزول الأسهم الأوروبية عن مستويات قياسية مرتفعة

نزلت الأسهم الأوروبية عن مستويات قياسية مرتفعة اليوم الجمعة، إذ طغت المخاوف بشأن السلالة المتحورة "دلتا" سريعة الانتشار من فيروس كورونا، وتحركات على الصعيد التنظيمي في الصين على التفاؤل بشأن موسم الأرباح الفصلية والتعافي الاقتصادي.

ونزل المؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية 0.8 بالمئة بحلول الساعة 0714 بتوقيت جرينتش، فيما تتجه الأسهم الآسيوية لتسجيل أكبر انخفاض شهري منذ ذروة إجراءات العزل العام العالمية لمكافحة جائحة فيروس كورونا في مارس من العام الماضي.

وكانت أسهم شركات التعدين المنكشفة على الصين أكبر الخاسرين لتهبط 2.6 بالمئة في التعاملات المبكرة.

ولكن المؤشر القياسي ما زال يتجه لإنهاء يوليو بتحقيق مكسب للشهر السادس على التوالي بعد سلسلة من نتائج الأعمال المستقرة.

وقفز سهم "أوني كريديت" الإيطالي 5.7 بالمئة بعد أن أعلن البنك عن صافي ربح يفوق التوقعات، وقال مساء أمس الخميس، إنه شرع في إجراء محادثات رسمية مع الحكومة بشأن استحواذ محتمل على منافسه مونتي دي باسكي دي سيينا.

وارتفع سهم مونتي دي باسكي 9.6 بالمئة.

وقفز سهم رينو الفرنسية لصناعة السيارات 3.3 بالمئة بعد أن توقعت الشركة تحقيق أرباح لعام 2021 بالكامل حتى في الوقت الذي يعرقل فيه نقص عالمي للرقائق، وارتفاع تكاليف المواد الخام إنتاج السيارات.

ونزل سهم آي.إيه.جي المالكة للخطوط البريطانية 3.4 بالمئة بعد أن قالت إن طاقة رحلات الطيران سترتفع إلى 45 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة؛ لكنها حذرت من استمرار ضبابية كبيرة.

وفي سياق متصل، بلغت الأسهم الأوروبية مستويات قياسية مرتفعة، أمس الخميس، إذ أدت أرباح قوية من شركات سلع أولية كبيرة وإيرباص وغيرها إلى إضفاء حالة من الإيجابية على الأسواق، بينما تبددت مخاوف حيال تحركات للجهات التنظيمية في الصين.

وصعد المؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية 0.3 بالمئة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 463 نقطة في التعاملات المبكرة.

وقفز سهم إيرباص أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم، 3.6 بالمئة ليقدم أكبر دعم للمؤشر "ستوكس 600"، بعد أن رفعت الشركة بقوة توقعاتها لتسليمات الطائرات والأرباح للعام بالكامل.