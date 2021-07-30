«دور مصر الإقليمى» أبرز ما تناولته الصحف اليوم

قالت صحيفة "الأهرام" إن إعلان وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أمس الأول، عن قيام الوزارة قريبا بضخ 1.1 مليار جنيه لتمويل آلاف المشروعات المتناهية الصغر، بالتعاون مع البنوك، يؤكد أن الدولة جادة في خطتها بالتوسع في هذا النوع من المشروعات بحسبانها الوسيلة الأنجح لخفض حدة مشكلة البطالة، خاصة فى المراكز والقرى البعيدة عن العاصمة القاهرة والمدن الكبرى بالمحافظات.

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر صباح اليوم الجمعة، بعنوان "الحل في المشروعات الصغيرة" - أن هذه المشروعات متناهية الصغر تعد جزءًا من المبادرة الضخمة للرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري، لافتة إلى أن مبادرة الرئيس تلك هدفها الأساسي الارتقاء بالمواطن المصري في الريف والصعيد من خلال توفير فرص عمل كريمة ومحترمة تضمن لهذا المواطن مستوى معيشة أفضل مما هو عليه الآن، حيث إنه لن يتحسن مستوى المعيشة بدون عمل، ولا عمل إلا من خلال مشروعات واقعية لا تتطلب تمويلا ضخما، بل تمويلا معقولا يقدر على سداده شباب الأرياف.

ولفتت الصحيفة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتيح إمكانية الاستخدام الأمثل لموارد كل محافظة، مما يحقق - في نهاية المطاف - نجاح عملية التنمية المستدامة، التي تعني أن تظل التنمية تؤتي أكلها باستمرار وبتواصل دونما انقطاع. واختتمت بالقول: إن المعنى هنا هو أن المشروع الملائم للبيئة هو الذي يبقى ويستمر وينمو، وهذه هي فلسفة المشروعات الصغيرة.

وعلى صعيد آخر، أكدت صحيفة "الجمهورية"، في افتتاحية عددها الصادر صباح اليوم الجمعة، أن الجهود المصرية لدعم الاستقرار وإرسـاء دعائم السلام بالمنطقة لا تتوقف إيـمـانـًا بأن الاسـتـقـرار أسـاس تقدم الـدول ورخائها وتحقيق طموحات وآمال كل شعوب المنطقة.

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر صباح اليوم الجمعة بعنوان (اتفاق قانوني ملزم.. موقف ثابت) - أنه في هذا الإطار جاءت تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي على تقديم الدعم الفني لجنوب السودان على مختلف الأصعدة؛ خاصة في المجالات التنموية ودفع عملية التنمية في قطاعات الإنتاج الزراعي والري والفن والتعليم وغيرها، وإطـلاق عملية التكامل الاقتصادي في عـدد من المجالات مثل الاستثمار والتبادل التجارى والطاقة والبنية التحتية والبترول وذلك خلال استقبال وفد جنوب السودان.

ولفتت الصحيفة أيضا إلى تأكيدات الرئيس على حرص مصر على مواصلة مساعيها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الجهود الرامية لاستمرار السلام والأمن في جنوب الـسـودان، وحرص مصر أيضاً على تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين؛ خاصة في وقت الأزمات والفيضانات التي تعرضت لها جوبا في الفترة الأخيرة وخلال جائحة كورونا والظروف الاقتصادية الصعبة.

وقالت الصحيفة إن الرئيس شدد - خلال استقبال الوفد - على موقف مصر الثابت في ملف سد النهضة بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد على نحو يلبي مصالح جميع الأطراف من مساعي تحقيق التنمية والحفاظ على الأمن المائي المصري.