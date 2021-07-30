الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تنسيق السياحة والفنادق لعام 2021 والأوراق المطلوبة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

شهدت محركات البحت تزايد على الجامعات والمعاهد وخاصة مع اقتراب نهاية امتحانات الثانوية العامة فتبدا كافة الأسر بالدخول في اختبار جديد  لابنائهم سواء الكليات أو المعاهد الحكومية والخاصة التي تتناسب مع مجموعهم الدراسي وينتظر الجميع تنسيق الكليات والمعاهد لبعرف كل طالب ماذا سيفعل مع مكتب التنسيق لتحديد مستقبله ومن أى كلية ستبدأ حياته الجامعية .

 

تنسيق كلية سياحة وفنادق 2021

من أكثر كلمات البحث التى رصدتها المؤشرات تنسيق كلية سياحة وفنادق 2021، وقد تقرر من قبل المجلس الاعلى للجامعات ان يتم الاخذ بمعايير تنسيق العام الماضى ، وقد تم تحديد تنسيق العام الماضى لكلية السياحة والفنادق بحلون من 330.5 درجة ، وسوف تعقد امتحانات القدرات الخاصة بكلية السياحة والفنادق  بعد الانتهاء مباشرة من امتحانات الثانوية العامة .

امتحانات القدرات بكلية سياحة وفنادق جامعة حلون.

يتقدم الطالب الى مقر الجامعة ويقوم بسحب استمارة لاختبار القدرات الذى ياتي لمعرفة قدرة الطالب وحيث ان مجال السياحة والفنادق يعتمد بشكل اساسى على اللغة فسيتم اختبار الطالب فيها ومدى قدرته على التعبير عن نفسة باللغة الاجنبية الاولى بالاضافة الى سماته الشخصية من مظهر واسلوب الحديث بالاضافة الى اختبار فى عدد من المعلومات العامة وبعد التقييم فى هذا الاختبار.

 تقوم الكلية بإرسال أسماء الطلاب الذين اجتازوا الاختبار الى مكتب التنسيق الذى يقوم بدوره باختيار الطلاب الذى لهم احقية فى الدراسة بالكلية على حسب مجموعهم فى امتحانات الثانوية الذى يشترط معه أن يحصل الطالب على نسبة 70% من مجموعة باللغة الأجنبية الاولى ويقوم مكتب التنسيق بارسال اوراق الطلابة لادراجهم بالكلية

كلية السياحة والفنادق حلوان

فى البداية تم انشاء (المعهد العالى للسياحة)، ويضم شعبة للسياحة وأخرى للإرشاد السياحى، والمعهد الآخر للإدارة الفندقية بأسم (المعهد العالى للفنادق)، ويشمل شعبة واحدة للإدارة الفندقية، ويعتبر إنشاء هذين المعهدين البداية الحقيقية للتعليم والتدريب السياحى الأكاديمى فى مصر، حيث تم وضع لوائح دراسية جديدة مدة الدراسة إلى أربع سنوات، يمنح بعدها الطالب درجة البكالوريوس فى مجال التخصص، وأقتصر القبول بالمعهدين على حملة شهادة الثانوية العامة بشرط اجتياز الاختبار الشخصى، وبدأت الدراسة طبقاً للنظام الجديد فى العام الدراسي 1968-1969. ,وفى عام  1975، اندمج المعهدان فى كلية واحدة بأسم كلية السياحة والفنادق تابعة لجامعة حلوان ، بها  ثلاثة أقسام علمية هى: الدراسات السياحية، وإدارة الفنادق، والإرشاد السياحى.

تنسيق أخبار امتحانات الثانوية العامة اختبار قدرات كلية السياحة والفنادق تنسيق كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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