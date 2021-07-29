قريبًا.. مسرحية «أيامًا معدودات فى الجنة» للكاتب هشام شعبان

تصدر قريبًا عن دار فضاءات للنشر والتوزيع بالأردن، مسرحية "أيامًا معدودات في الجنة"، للأديب الشاب هشام شعبان.

يسرد الكاتب في مسرحيته التراجيدية - التي تقع في أربعة فصول كل فصل مكون من منظرين أو ثلاثة - قصة رجل ذا جاه ومال وفير (باشا) يملك مزرعة ضخمة ولديه من الخدم والحشم، يعيش وحيداً بلا زوجة ولا ولد، بعد تجربة زواج فاشلة مع امرأة أحبها فخانته، حيث يشعر هذا الباشا أن نهايته قد اقتربت، ولا يريد أن يترك كل هذا المال الوفير دون وريث يهتم به، لذا يطلب من خادمه المخلص أن يشتري له ولداً، لتبدأ بعدها سلسلة من الأحداث والمفاجآت في حياة كل شخصيات العمل وعلى رأسهم الباشا.

يقول القاص والروائي العراقي المقيم في ألمانيا هيثم نافل والي عن مسرحية "أيامًا معدودات في الجنة": "لقد أبدع الكاتب في نصه المسرحي بحيث يجعل القارىء لا يتركه من يده بغية تكملته لمعرفة النهاية التي رسمت بريشة فنان محترف

يضيف مؤلف رواية "امرأة من الشرق": "النص مسبوك بشكل جيد، متكامل الأركان الفنية من حيث الحبكة، التشويق، الفكرة، المعالجة، التكثيف وسرعة النقلة الحركية عند الممثلين مما أعطى للمسرحية ديناميكية كادت تحاكي ما كنا قد تعودنا عليه من قراءاتنا لرائد المسرح العربي الكبير توفيق الحكيم في مسرحياته التي ألبهت قلوبنا، وأزكت عقولنا، وهذا ما سيجده القارىء العربي في مسرحية أياماً معدودة في الجنة".

المسرحية هى الأولى للكاتب الذي صدر له في السابق روايات "الإفطار الأخير" و"سجن العقرب" والمجموعة القصصية "رجل العباءة" والكتاب الساخر "مملكة فسكونيا". وقد حاز من قبل على جائزة إحسان عبد القدوس في الآداب وجائزة تلك القصص للإبداع، وترجمت روايتيه للغتين الإسبانية والإنجليزية.