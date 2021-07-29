الجمعة 30 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أول أغسطس.. محاكمة 3 متهمين بتعاطي المخدرات في مدينة نصر

محكمة
محكمة

حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس جلسة 1 أغسطس المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة 3 متهمين بتعاطي جوهر الحشيش المخدر في مدينة نصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين حسين عبد المنصف زهران، وخالد فخري الشلقامي، ومروة هشام بركات، وأمانة سر خالد عبد المنعم، ومعتز مدحت.

وكشف أمر إحالة المتهمين «إسلام .م »، 28 سنة، ميكانيكي  سيارات ، و«إسلام .ج »، 22 سنة، سائق توك توك، و«إبراهيم .ح »، 22 سنة، عامل ميكانيكي في القضية رقم 11204 لسنة 2021 جنايات مدينة نصر أول قيامهم بدائرة قسم أول مدينة نصر بتعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت تحريات رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول أنه على خلفية ضبط المتهمين في واقعة القضية 12248 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة مدينة نصر وبإجراء التحريات السرية توصل إلى قيام المتهمين بتعاطي جوهر الحشيش المخدر.

التجمع الخامس محكمة جنايات القاهرة الحشيش مدينة نصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

الأكثر قراءة

فرجاني ساسي.. خائن أم ضحية؟

«الصحة» تبدأ إدراج مراكز السفر بالموقع الإلكترونى للحصول على لقاح كورونا

بالأسماء.. القائمة الكاملة لحركة تنقلات الشرطة لعام 2021

بالأسماء.. «الداخلية» تعلن حركة تنقلات الشرطة لعام 2021

تفاصيل التحفظ على سيارة حمو بيكا بـ«مرور الإسكندرية»

إصابة منتخب مصر للميني فوتبول بالملاريا عقب العودة بكأس إفريقيا من نيجيريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

يوليو فى التاريخ

أسماء محفوظ

السوبر وومان

ماجد حبته

إخوان تونس.. نكات وهلاوس

محمد عبدالعزيز

هل من فرصة ثانية يا معالى الوزير؟

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

لواء. محسن الفحام

إخوان تونس.. لصوص يحتمون بالنصوص

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا الفن (الفوتوغرافيا والمدرسة التأثيرية)

محمد فوزي

حركة النهضة وقرارات الرئيس قيس سعيد

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

خطأ رسمى.. حساب رئاسة وزراء إسرائيل يستبدل اسم بينيت بـ نتنياهو (صور)

قطر تحذر من خطورة استمرار الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية

فلسطين: إسرائيل تمنع دخول المركبات الجديدة وقطع غيارها منذ العدوان الأخير