أول أغسطس.. محاكمة 3 متهمين بتعاطي المخدرات في مدينة نصر

حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس جلسة 1 أغسطس المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة 3 متهمين بتعاطي جوهر الحشيش المخدر في مدينة نصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين حسين عبد المنصف زهران، وخالد فخري الشلقامي، ومروة هشام بركات، وأمانة سر خالد عبد المنعم، ومعتز مدحت.

وكشف أمر إحالة المتهمين «إسلام .م »، 28 سنة، ميكانيكي سيارات ، و«إسلام .ج »، 22 سنة، سائق توك توك، و«إبراهيم .ح »، 22 سنة، عامل ميكانيكي في القضية رقم 11204 لسنة 2021 جنايات مدينة نصر أول قيامهم بدائرة قسم أول مدينة نصر بتعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت تحريات رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول أنه على خلفية ضبط المتهمين في واقعة القضية 12248 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة مدينة نصر وبإجراء التحريات السرية توصل إلى قيام المتهمين بتعاطي جوهر الحشيش المخدر.