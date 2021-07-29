الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«3 قتلى و5 مصابين».. النيابة تستمع لشهود العيان في مشاجرة المرج

مشاجرة المرج
مشاجرة المرج

استمعت نيابة المرج لأقوال شهود العيان في مشاجرة المرج، والتي أسقطت 3 قتلى و٥ مصابين،  وقال شهود العيان، إن المشاجرة بدأت أمام عصارة السوهاجي، حيث نشبت بين صاحب العصارة وبائع جائل، لرفض صاحب العصارة تواجد البائع أمام المحل.

وأضاف الشهود، أن المشاجرة زادت واشتعلت بين الطرفين بحضور أسرتهما، وجرى بينهما إطلاق نار كثيف، وكأنها حرب، قائلين: “الرعب من الطلقات جعلنا نختبي من الضرب ولم نصدق ماحدث بتلك الليلة”.

وكشفت المعاينة التي أجرتها نيابة المرج لموقع نشوب المشاجرة، عن وجود فوارغ لطلقات خرطوش و زجاجات مواد غازية فارغة في المكان وحطام زجاجات وحجارة .

وقد أمرت نيابة المرج في وقت سابق بتشريح جثث 3 أشخاص لقوا مصرعهم في مشاجرة وقعت بجوار محطة مترو المرج، واستعلمت عن الحالة الصحية لـ ٥ مصابين.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على طرفي المشاجرة، وتم فرض كردون أمني بالمنطقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

النيابة شهود عيان معركة المرج مشاجرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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