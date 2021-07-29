«رجال الأعمال» تستعرض مزايا الاستثمار في مصر مع أسبانيا

اجتمعت جمعية رجال الأعمال المصريين مع المكتب التجاري المصري بأسبانيا، للتنسيق لعقد وتنظيم يوم عمل عن مصر عبر الفيديو كونفرانس، بهدف عرض الفرص التصديرية والإمكانيات الانتاجية المصرية، بالإضافة إلى استعراض مزايا الاستثمار في مصر.

وأضافت جمعية رجال الأعمال المصريين أن هذا اللقاء يعقبه منتدى أعمال مشترك، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين الاطراف المهتمة في البلدين، في عدد من القطاعات المهمة للغرفة، لافتة إلى أن هناك قطاعات هامة مثل قطاع الحاصلات الزراعية، الصناعات الغذائية، المفروشات المنزلية معدات الإضاءة.