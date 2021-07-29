إحالة متهمة باستئجار بلطجية للتعدي على طليقها في المرج للجنايات

أمرت نيابة المرج، اليوم الخميس، بإحالة المتهمة باستئجار بلطجية للتعدى على طليقها بآلة حادة بمنطقة المرج، لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة إن المتهمة س.ع ربة منزل أقرت باستئجار ثلاث أشخاص للتعدى على طليقها بآله حادة بسبب رفضه الإنفاق على أطفالهما وإقدامه على الزواج مرة أخرى.

وأضافت المتهمة أن المجنى عليه طردها هى وأطفالها قبل الواقعة بسنة ونصف ورفض إرجاعهم إلى المنزل أو استئجار لهم شقة للسكن كما امتنع عن الإنفاق عليهم، وفور علمها بقدومه على الزواج قررت الانتقام منه واستئجار بلطجية للتعدى عليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق واتخذت قرارها سالف الذكر.