الخميس 29 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة متهمة باستئجار بلطجية للتعدي على طليقها في المرج للجنايات

متهمة
متهمة

أمرت نيابة المرج، اليوم الخميس، بإحالة المتهمة باستئجار بلطجية للتعدى على طليقها بآلة حادة بمنطقة المرج، لمحكمة الجنايات. 

وذكر قرار الإحالة إن المتهمة س.ع ربة منزل أقرت باستئجار ثلاث أشخاص للتعدى على طليقها بآله حادة بسبب رفضه الإنفاق على أطفالهما وإقدامه على الزواج مرة أخرى.

وأضافت المتهمة أن المجنى عليه طردها هى وأطفالها قبل الواقعة بسنة ونصف ورفض إرجاعهم إلى المنزل أو استئجار لهم شقة للسكن كما امتنع عن الإنفاق عليهم، وفور علمها بقدومه على الزواج قررت الانتقام منه واستئجار بلطجية للتعدى عليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق واتخذت قرارها سالف الذكر.

المرج نيابة المرج آلة حادة حبس محكمة الجنايات

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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