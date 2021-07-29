«عبور غير شرعي».. مصرع 3 أسفل عجلات قطار «الشرقية - المنصورة»

دهس قطار الشرقية المنصورة 3 أشخاص أثناء عبورهم من أحد الممرات غير الشرعية على السكة الحديد بنطاق محافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز السنبلاوين، بورود بلاغ بدهس قطار لسيارة بداخلها 3 أشخاص أثناء عبورها من مزلقان غير مخصص لذلك.

وعلى الفور انتقل الرائد عمرو بكر رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور سيارة ملاكى من مزلقان غير مخصص للعبور، بجوار قرية طرانيش العرب التابعة لدائرة للمركز تصادف مرور قطار المنصورة الزقازيق، ما أدى إلى دهس السيارة ووفاة مستقليها، وتبين أنهم من قرية بشمس التابعة لدائرة المركز، وتم استدعاء سيارات الإسعاف وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين العام.

وجار تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.