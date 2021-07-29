700 ألف تنبيه بالعزل الذاتى في إنجلترا وويلز خلال أسبوع

ارتفع عدد تنبيهات العزل الذاتي التي أرسلها تطبيق NHS Covid-19 في إنجلترا وويلز إلى رقم قياسي جديد بلغ 689313 تنبيهًا في الأسبوع حتى 21 يوليو الجاري.



وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": أن الأرقام تمثل زيادة بأكثر من 70000 مقارنة بالأسبوع السابق عليه.

وأوضحت الإذاعة إذا تلقيت "رنينًا" من التطبيق، يُنصح- ولكنك لست ملزمًا قانونيًا- بالعزل الذاتي لمدة 10 أيام.

ويساعد تطبيق هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا "NHS" في التعرّف على الأماكن التي ينتشر فيها الفيروس ومُعدل انتشاره بما يتيح لها تقديم الاستجابة السريعة والفعَّالة؛ علمًا بأن التطبيق يساعد هيئة NHS في تتبع الفيروس وليس الأفراد.



ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وسجلت أكثر من 210 دول إصابات بالفيروس، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد- 19" في بر الصين الرئيسي 92 ألفًا و66 إصابة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.