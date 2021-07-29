الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غرفة شركات السياحة توجه رسالة مهمة لراغبي العمرة (فيديو)

العمرة
العمرة

وجهت غرفة شركات السياحة رسالة توعية لحث المواطنين الذين يخططون لأداء مناسك العمرة هذا العام على سرعة التقدم للحصول على لقاح فيروس كورونا، للتأكد من جاهزيتهم للسفر حال صدور الضوابط المنظمة للعمرة من وزارة السياحة. 

وأوضحت الغرفة أنها تعمل على اتخاذ جميع السبل التى تساهم فى تذليل العقبات أمام شركات السياحة حال بدء تنفيذ رحلات العمرة لهذا الموسم.

وحذرت الغرفة جموع الشركات من إعلان عن أى برامج عمرة فى الوقت الراهن لحين إعلان المملكة العربية السعودية عن بدء استقبال المواطنين المصريين وإعلان الضوابط النهائية المنظمة لرحلات العمرة فى إطار حرص الغرفة على مصالح شركاتها وعدم تعرضها للمساءلة القانونية.

يشار إلى أن السلطات السعودية قد أعلنت استئناف رحلات العمرة من الخارج بداية من 10 أغسطس المقبل أمام الدول التى تسمح لها بحركة الطيران لدخول أراضيها.

غرفة شركات السياحة لقاح كورونا فيديو دعائى رحلات عمرة مواقع التواصل الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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