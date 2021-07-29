الخميس 29 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

نائب رئيس جامعة الأزهر والأمين العام يتابعان التجديدات بالمدينة الجامعية

متابعة أعمال الصيانة
متابعة أعمال الصيانة والتجديدات بالمدينة الجامعية

تفقد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، يرافقه مجدي عبد العزيز، أمين عام الجامعة، أعمال الصيانة والتجديدات بالمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر؛ للوقوف على آخر المستجدات. 

ذلك  في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على متابعة سير العمل بجميع قطاعات الجامعة؛ استعدادًا لقرب بدء العام الدراسي 2022م.

 
وخلال الجولة شدد نائب رئيس الجامعة لفرع البنات على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والتجديدات، كما شدد على الاهتمام بالمساحات الخضراء من أجل راحة الطالبات.


وطالب نائب رئيس الجامعة الشركة المنفذة لأعمال الصيانة بسرعة الانتهاء من أعمالها في أقرب وقت ممكن، لافتًا إلى أن العمل يجري على قدم وساق من أجل سرعة تسليم المباني التي تخضع لعمليات صيانة وتجديد؛ ليتسنى تسكين أكبر عدد ممكن من الطالبات مع بدء العام الدراسي في ضوء الضوابط المنظمة لعملية التسكين.


كان في استقبال نائب رئيس الجامعة والأمين العام الأستاذة هدى فوزي مدير عام المدن الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر.

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور محمود صديق، تقدم جامعة الأزهر في نتيجة تصنيف مؤسسة التايمز للتصنيف العالي للجامعات العربية والذي يصدر لأول مرة هذا العام، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر حصلت به  على المركز 28 عربيًّا والثامن محليًّا.

جامعة الأزهر المدن الجامعية المدن الجامعية جامعة الأزهر أمين عام الجامعة الدكتور محمد فكري خضر

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وائل لطفي

كل هذا الفساد

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