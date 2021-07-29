الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائبة التنسيقية: «حياة كريمة» مشروع يعكس تطور مصر خلال 8 سنوات

النائبة رحاب عبد
النائبة رحاب عبد الغني

قالت رحاب عبدالغني، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حياة كريمة مشروع طموح يعكس مدى التطور الذى حدث فى مصر آخر 8 سنوات، تحديدًا منذ ثورة 30 يونيو، مضيفة أنه المشروع التنموي الأكبر في العالم، والذي يشمل تحسين حياة 58 مليون مواطن مصرى.

وأشادت رحاب عبد الغني بالدور الكبير للدولة المصرية، في إنجاح هذا المشروع العملاق، والفرحة التي يصاحبها فخر بخروج هذا الحلم إلى النور وتطبيقه بشكل أكثر من رائع على أرض الواقع: "هذا المشروع يزيدنى والمصريين جميعًا عزيمة، في بذل مجهود مضاعف نحو دورنا المجتمعى".

أشارت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن المشروع القومي حياة كريمة ساهم في تغيير حياة الملايين من البسطاء في مصر، وكان نواة حقيقية لمجتمع جديد نحو مصر الحديثة، مشيدة بكل ما بذله الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في دعم ونجاح هذه المبادرة التاريخية، والتي تعد الأفضل في تاريخ مصر لدعم أكثر من 58 مليون مصرى.

النائبة رحاب عبد الغنى تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين حياة كريمه مشروع ثورة 30 يونيو

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كل هذا الفساد

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